Kremlin'den Ukrayna'yla müzakere açıklaması: Sonucunu tahmin etmek için erken ancak devam etmesi olumlu

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya-Ukrayna arasında yapılan müzakere görüşmelerinin nereye varacağını tahmin etmek için “erken” olduğunu söyledi. Peskov, öte yandan görüşmelerin devam etmesinin “olumlu” olduğunu söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre, Rusya’nın Ukrayna işgalinin 20’inci gününde Kremlin’den açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, “Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken” derken olası bir barış anlaşması için heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Peskov, Rus televizyonunda haber yayını sırasında yapılan savaş karşıtı protestoyu “holiganlık” olarak değerlendirdi.

Peskov, “Batı’nın Donetsk’te Ukrayna ordusunun yaptığı ölümcül saldırıları görmezden gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.