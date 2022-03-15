T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kremlin'den Ukrayna'yla müzakere açıklaması: Sonucunu tahmin etmek için erken ancak devam etmesi olumlu

Peskov, Rus televizyonunda haber yayını sırasında yapılan savaş karşıtı protestoyu “holiganlık” olarak değerlendirdi

15 Mart 2022 13:01

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya-Ukrayna arasında yapılan müzakere görüşmelerinin nereye varacağını tahmin etmek için “erken” olduğunu söyledi. Peskov, öte yandan görüşmelerin devam etmesinin “olumlu” olduğunu söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre, Rusya’nın Ukrayna işgalinin 20’inci gününde Kremlin’den açıklamalar geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, “Müzakere görüşmelerinin nereye varacağını konuşmak için erken” derken olası bir barış anlaşması için heyetler arası görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Peskov, Rus televizyonunda haber yayını sırasında yapılan savaş karşıtı protestoyu “holiganlık” olarak değerlendirdi.

Peskov, “Batı’nın Donetsk’te Ukrayna ordusunun yaptığı ölümcül saldırıları görmezden gelmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

peskovkremlinrusyaukrayna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24