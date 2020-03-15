Kremlin'den Koronavirüs uyarısı: Putin iyi, iyi hissetmeyen gazeteciler gelmesin

Kremlin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) değerlendirmesinda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada "İyi hissetmeyen gazeteciler gelmesin" uyarısı yapıldı.

Moskova, resmi rakamlara göre 34 Koronavirüs vakasının görüldüğünü duyururken ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Peskov, Putin’in Koronavirüs testi yapıp yapmadığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Putin’in hasta bir vekille yakın temas içinde olduğuna dair iddiaları yalanlayan Peskov, Putin’in haberlerini yapan Kremlin muhabirlerine de uyarıda bulundu. Peskov, “Kendini iyi hissetmeyen gazeteciler gelmesin” dedi.