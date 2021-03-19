Kremlin'den "ABD'yle yeni Soğuk Savaş" sorusuna yanıt: En iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil olduğunu düşündüğünü" söylemesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kendisine sorulan "Soğuk Savaş" sorusuna "Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” cevabını verdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’in bir röportaj sırasında ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusuna “Düşünüyorum” yanıtını vermesi ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a söz konusu gelişme üstüne ‘dünyanın yeni bir Soğuk Savaş beklentisi içine girebileceği’ şeklindeki bir yorum soruldu. Peskov “Hep en iyisini umarız fakat kendimizi en kötüsüne hazırlarız” dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: “Rusya’yı anlatmam gerekirse, Devlet Başkanı (Putin) her şeye karşın iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürme arzusunu açıkça belirtti. Zira bu, sadece iki ülkenin değil tüm dünyanın çıkarlarına uygun olacaktır. Fakat tabii ki Bay Biden’ın sözlerini duymazdan gelemezdik.”

"Görüşme 22 Mart'ta olabilir"

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Putin’in Biden ile video-konferans gibi çevrimiçi yöntemlerle görüşme teklifinin hala geçerli olduğu, söz konusu görüşme üstünde diplomatik kanallar aracılığıyla çalışıldığını belirtti. Ayrıca Peskov, söz konusu görüşmenin 22 Mart’ta gerçekleşme ihtimali olduğunu da ekledi.