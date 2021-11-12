Kremlin'den 'ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından endişeli' haberlerine yanıt

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'de yer alan ve 'ABD'nin 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki endişelerini Avrupa'daki müttefiklerine ilettiği' yönündeki haberi değerlendirdi.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Defalarca söylediğimiz gibi silahlı kuvvetlerimizin kendi topraklarımız üzerindeki hareketleri kimsenin endişelenmesine neden olmamalı" ifadelerini kullandı. Bu türden haberlerin boşu boşuna gerilimi yükselttiğini vurgulayan Peskov, "Rusya, kimse için bir tehdit değil" yorumunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, "Biz kendi işlerimizle ilgileniyor ve gerek olması hâlinde, karşı taraftakiler sınırlarımızın yakınında provokatif eylemler gerçekleştiriyorsa, güvenliğimizi sağlamak adına bazı önlemler alıyoruz" dedi.