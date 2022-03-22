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Dünya

Kremlin'den ABD'nin siber saldırı uyarısına yanıt: Rusya haydutluğa başvurmuyor

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Rusya'dan gelebilecek siber saldırıları engellemeye hazır olduklarını söyledi

22 Mart 2022 13:26

Kremlin, ABD’nin Rusya’nın yaptırımlara misilleme olarak siber saldırı hazırlığı yapabileceği uyarısına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “ABD de dahil olmak üzere çok sayıda Batı ülkesinin aksine, Rusya devlet düzeyinde haydutluğa başvurmuyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Biden" Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." sözlerine yer verdi.

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