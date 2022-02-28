Kremlin'de ekonomi gündemli toplantı: Putin, Batı'yı 'yalanlar imparatorluğu' olarak niteledi
Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle açıklana Batı yaptırımları sonrası ruble büyük değer kaybı yaşadı
28 Şubat 2022 16:06
Rublenin değer kaybı ve Batı yaptırımları üzerine ekonomi konulu toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’yı ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak niteledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin’de hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında Putin şu ifadeleri kullandı: “Sizleri buraya ekonomi ve finans ile ilişkili konuları görüşmek için davet ettim. Bu konuyu, sizler gelmeden önce (Başbakan) Mihail Vladimiroviç (Mişustin) ile ele aldık. Benim, ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak tabir ettiğim Batı toplumunun ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı yaptırımları ele aldığımızdan bahsediyorum.”