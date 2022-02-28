Kremlin'de ekonomi gündemli toplantı: Putin, Batı'yı 'yalanlar imparatorluğu' olarak niteledi

Rublenin değer kaybı ve Batı yaptırımları üzerine ekonomi konulu toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’yı ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak niteledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin’de hükümet ve devlet başkanlığı idaresi üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıdaki konuşmasında Putin şu ifadeleri kullandı: “Sizleri buraya ekonomi ve finans ile ilişkili konuları görüşmek için davet ettim. Bu konuyu, sizler gelmeden önce (Başbakan) Mihail Vladimiroviç (Mişustin) ile ele aldık. Benim, ‘yalanlar imparatorluğu’ olarak tabir ettiğim Batı toplumunun ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı yaptırımları ele aldığımızdan bahsediyorum.”

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