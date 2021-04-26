Kremlin: Biden-Putin zirvesinin nerede ve ne zaman gerçekleşeceği belli değil

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Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirvenin nerede ve ne zaman gerçekleşeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Kremlin'in açıklamasında zirve gerçekleşmeden önce "hala gözden geçirilmesi gereken birçok faktör olduğu" belirtildi.

RIA'ya konuşan bir Kremlin kaynağı, Biden ve Putin'in temmuz ayında bir araya gelebileceğini ifade etti. Kommersant gazetesine konuşan isimsiz bir kaynak da Biden'ın Rus mevkidaşına 15-16 Temmuz'da bir zirve gerçekleştirmeyi teklif ettiğini ifade etti.

Moskova-Washington hattında gerilim, Biden'ın "Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü" söylemesi ve Ukrayna-Rusya geriliminde ABD'nin Kiev'e destek vermesiyle tırmanmıştı.