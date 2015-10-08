Kremlin: Başkan Putin, Erdoğan'ın doğalgazla ilgili açıklamaları hakkında tabii ki bilgilendirildi

Rus jetlerinin Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından gerilen Rusya-Türkiye ilişkileri konusunda yeni bir açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Türkiye, gerektiğinde, doğalgazı çok farklı yerlerden temin yoluna da gidebilir" açıklaması konusunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Dmitriy Peskov, "Başkan Putin, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hakkında tabii ki bilgilendirildi" dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin üzerinde anlaşılan planlar doğrultusunda gelişmeye devam etmesini istediklerini belirten Kremlin Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ikili ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Tüm içtenliğimizle, ilişkilerimizin Putin ve Erdoğan tarafından belirlenen planlar doğrultusunda gelişmesini umuyoruz. İşbirliğimiz gerçek karşılıklı yarara dayalıdır ve her iki ülkenin halklarının çıkarlarına uygundur."

Erdoğan: Türkiye'yi kaybetmek, Rusya için ciddi bir kayıp olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo'ya giderken bir araya geldiği gazetecilerin, "Mersin Akkuyu ve doğalgaz projeleri son gelişmelerden nasıl etkilenir" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Bu tek taraflı bir konu değil. Aynı zamanda Rusya'nın da düşünmesi gereken meseleler. Mersin Akkuyu'yu Ruslar yapmaz ise bir başkası gelir yapar. Oraya 3 milyar dolarlık bir yatırım yaptılar zaten. Dolayısıyla o konuda daha hassas olması gereken Rusya. Rusya'nın bir numaralı doğalgaz tüketicisiyiz. Türkiye'yi kaybetmek, Rusya için ciddi bir kayıp olur. Türkiye, gerektiğinde, doğalgazı çok farklı yerlerden temin yoluna da gidebilir. Rusya da iyi düşünmek durumundadır."

"Rusya, Türkiye’nin sınırlarının daha fazla istikrarlı ve güvenli olmasına destek veriyor"

Türkiye’nin, Rusya’nın Suriye’de düzenlediği hava operasyonlarına ilişkin çekincelerini de değerlendiren Peskov, operasyonların Türkiye’nin Suriye ile olan sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Kremlin sözcüsü şunları söyledi:

“Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünün korunmasına yardım etmek amacıyla düzenlediğimiz hava operasyonları, Türkiye’yle sınırdaş olan bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sunmaktadır. Bu bağlamda Rusya, Türkiye’nin sınırlarının daha fazla istikrarlı ve güvenli olmasına destek veriyor.”

"Koalisyonun saldırıları teröristlerin kontrolündeki toprakları azaltmadı"

ABD öncülüğündeki koalisyonun bir yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği operasyonların bölge güvenliği açısından herhangi bir iyileşme sağlamadığının altını çizen sözcü Peskov, “Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye ordusuna destek amacıyla başlattığı operasyondan önce, ABD öncülüğündeki koalisyon bir yıldan fazla bir süre boyunca, IŞİD mevzisi olarak sınıflandırılan bölgelere saldırı düzenledi. Ama bu saldırılar, terörist grupların kontrolündeki toprakların azalmasını sağlamadı. Tam tersine, son bir yıl içinde teröristlerin kontrolüne geçen bölgeler arttı. Bu, hem Suriye’deki durumu istikrarsız hale getiriyor hem de Türkiye için tehdit teşkil ediyor” diye konuştu.