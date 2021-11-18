Kremlin: Avrupa, tüm sorunlarından Rusya'yı sorumlu tutmayı bırakmalı

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Ukrayna başlığı ve Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi Rusya ve Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken Kremlin, Avrupa'nın 'tüm problemleri için Moskova'yı suçlamayı bırakması gerektiğini' ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ''Avrupa'nın sonunda mantıklı davranıp Rusya'nın tüm sorunlarının kaynağında olduğunu düşünmeyi bırakması Rusya'nın çıkarına olur'' dedi.

Peskov, ''Avrupa, bunun yerine şu an Avrupa'yı boğan sorunlara odaklanmalı'' diye konuştu.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, çarşamba günü Rusya'ya Ukranya ve Polonya sınırında 'askeri maceracılıktan uzak durmasını' söylemişti.

''Rusya, hibrit savaş istemiyor'' diyen Peskov, ''Son zamanlarda Britanya'da birçok histerik şey yayımlandı'' ifadelerini kullandı.