Kremlin: Abramovich'in zehirlendiği iddiası gerçek dışı

Kremlin, İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya heyetlerarası görüşmede yer alan Rus milyarder Roman Abramovich'in zehirlendiği iddiasının gerçeklikle hiçbir alakası olmadığını ve bunun "bilgi savaşının" bir parçası olduğunu açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını da belirtti.

Peskov barış görüşmelerinin umut vadedip vadetmediği konusunda "Bugün ya da yarın göreceğiz" dedi.

G7'nin ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi sorusu üzerine Peskov Rusya'nın doğalgazı bedava vermeyeceğini ifade etti. Peskov Rus doğalgazı için ödemelerin ruble cinsinden yapılması gerektiğini yinelediklerini söyledi.

"Abramovich zehirlendi" iddiası

Rus milyarder Roman Abramovich'e yakın kaynaklar, bu ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki müzakereler sırasında Abramoviç'in zehirlenme belirtileri gösterdiğini doğrulamıştı. Zehirlendiğinden şüphelenilen ancak şimdi iyi olduğu belirtilen Rus oligarkın, göz yanması ve deri soyulması belirtileri gösterdiği ifade edilmişti.

Wall Street Journal'a bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramoviç'in ve Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirmişti.