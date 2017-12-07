Kremlin: ABD’nin Kudüs ile ilgili tavrı bölünmeye yol açacak

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 7 Aralık, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı’nın Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs açıklamasının Ortadoğu’daki krizin çözüm sürecine faydası olmayacağını, aksine Filistinliler arasında ciddi tepkiye yol açtığını ve bölgedeki durumu daha da zorlaştırdığını bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gerçekten ABD başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından Ortadoğu’da oluşan kriz endişe uyandırıyor. Bu karar Ortadoğu’daki barış sürecinin ilerlemesini sağlamayacak, aksine gördüğünüz üzere ilk olarak uluslararası birliğin bölünmesine yol açacak”ifadelerini kullandı.

Peskov şu şekilde devam etti:

“ABD Başkanı’nın bu kararına herkesin katılmadığını görüyoruz. Daha da fazlası bu durum Filistinliler arasında ciddi tepki topladı. Bu yüzden bu durum bizi endişelendiriyor. Peki, ne yapmalı? Siyasi ve diplomatik araçlarla çözüm yolları bulmaya devam etmeliyiz, fakat durum bir hayli zorlaştı.”