ABD ile Rusya arasında Suriye üzerinden tırmanan gerginliğe ilişkin olarak Kremlin, "ABD-Rusya arasında Suriye konusunda iletişim hatları açık" açıklaması yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan gerilimi düşürücü açıklama geldi.

"Suriye'de krizi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı" diyen Peskov iki ülke arasındaki iletişim hatlarının açık olduğu vurgusu yaptı.

Peskov, "ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda iletişim hatları açık. Bu iki taraf için de geçerli" dedi.

Kremlin sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlanmadığı da belirtildi.