Kremlin ABD'nin 'tilki' benzetmesine cevap verdi: Bize geleneksel olarak ayı derler

Rusya ile ABD arasındaki Ukrayna geriliminde somut bir ilerleme sağlanamazken, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov son gelişmeleri değerlendirdi. ABD ile bir sonraki güvenlik görüşmelerinin ne zaman yapılacağına dair bir tarih belirlenmediğini belirten Peskov, Washington'a 'provokatif eylemlere sırt çevirme' ve 'Avrupa kıtasındaki gerilimleri alevlendirmeye son verme' çağrısında bulundu.

Peskov, Rusya'nın olası ABD yaptırımlarını sınırlama ve etkilerini en aza indirme konusunda bir planları olduğunu da belirtti.

“Putin kafası en karışık kişilerle bile görüşmeye hazır”

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapması planlanan ancak ertelenen telefon görüşmesine de atıf yaptı. Peskov, Putin'in gerilim hakkında "kafası en karışık kişiler bile dahil" herkesle konuşmaya hazır olduğunu söyleyip, Johnson görüşmesinin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Peskov'un, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya için yapılan 'tilki' benzetmesine karşı çıkması da dikkat çekti. Kremlin Sözcüsü, "Rusya geleneksel olarak ayıya benzetilir" ifadelerini kullandı.