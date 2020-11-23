Kremlin: ABD'deki başkanlık seçimlerinin galibi resmen açıklandığında Rusya kazanan ismi tebrik edecek

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasının beklenmesi gerektiği için şimdilik ABD seçimlerinin kazanan tarafı tebrik etmeyeceğini söylemişti. Rus lider, 2016'da herkesin Hillary Clinton'u tebrik ettiğini ancak daha sonra Donald Trump'ın kazandığının ortaya çıktığını anımsatmıştı.

Basın mensuplarının Putin'in sözlerini sorması üzerine Peskov, "Seçilen başkan ilan edilmeli, mevcut başkan seçim sonuçlarını tanımalı ve tüm mahkeme süreçleri sona ermeli. Ancak bundan sonra resmi sonuçlar açıklanmış olacak. Görünen o ki, şimdiye dek böyle bir şey gerçekleşmedi" yanıtını verdi.

Trump başkan seçildiğinde tüm ABD uzmanların ve sosyologların Clinton'un kazancağı yönünde tahminlerde bulunduğunu ve Putin'in de bunu ima ettiğini söyleyen Peskov, geçen seçimlerde herkesin Clinton'un kazandığını kesin dille ifade ettiğini ancak sonucun farklı şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

Kremlin'in hukuki süreçlerin tamamlanmasını beklediğini anlatan Peskov, "Bu süreç tamamlanmadan seçimlerin resmi sonuçları belli olmayacak, Rusya Devlet Başkanı bunu daha önce dile getirdi" diye ekledi.