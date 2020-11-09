Kremlin: ABD'de seçim resmi olarak sonuçları resmileşene kadar kimseyi tebrik etmeyeceğiz

T24 Dış Haberler

Kremlin, ABD Başkanlık seçimleri için bir kutlama mesajı yayınlamadan resmi sonuçları bekleyeceklerini belirtti ve Donald Trump'ın süreçle ilgili başlattığı hukuki sürece dikkat çekti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın birini kutlamadan önce kesin sonuçları beklemenin uygun olacağına inandığını ifade etti.

Gazetecilerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2016'da Trump'ı seçimlerden çok kısa süre sonra aradığına dikkat çekince Peskov, bu sefer hukuki itirazlar olduğunu söyledi.

Peskov, Putin'in daha önce de dile getirdiği gibi ABD halkının seçimine saygı göstereceğini ifade ederken, Moskova'nın kim kazanırsa kazansın Washington ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Demokrat aday Joe Biden cumartesi günü 270 Seçmenler Kurulu oyunu geçip 46. ABD Başkanı seçildi. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.