Kredili muayene dönemi

Serbest çalışan hekimlerin muayenehanelerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu yarın başlayacak. Serbest çalışan hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler, bu tarihten itibaren kredi kartı ile yapılan ödemelerde POS cihazı kullanacak.



Söz konusu cihazlarla düzenlenecek POS fişleri de, mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetinde, Vergi Usul Kanununa uyumlu "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek.



Cihazın spesifik özellikleri olacak



Hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunların üreteceği belgeler, şu özelliklere sahip olacak:



-Belge üzerinde mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi tutarı bilgileri ile "Bu belge V.U.K uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir" ibaresi yer alacak.



-POS'lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecek.



-POS cihazlarında bilgilerin kolaylıkla kararıp, silindiği, mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kağıt ruloları kullanılmayacak.



- Serbest çalışan hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren, iş yerlerinde sadece bu özelliklere sahip POS cihazı bulunduracak ve kullanacak.



Uygun olmayan POS cihazları toplatılacak



Gerekli şartları taşımayan POS cihazları da bankalar ve katılım bankaları tarafından ya toplanacak ya da belirtilen esaslara uygun hale getirilecek.



Hekimler, yeni uygulama döneminde POS'ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilâtlarda, müşterilerine POS cihazından çıkan belgeleri verecek. Müşteri tarafından talep edilse dahi başka belge düzenlemeyecek.



Cihazların özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecek.



Hekimler, POS'ları kullanarak hizmet verdikleri her günün sonunda kapanış raporu alacak ve bu raporları gerektiğinde Bakanlık görevlilerine ibraz etmek üzere saklayacak.



Kredi kartı kullanılmaksızın ödenen hizmetlerde ise eskiden olduğu gibi serbest meslek makbuzu düzenlenmeye devam edilecek.