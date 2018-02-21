Kredili konut satışları yüzde 20.3 azaldı

İstanbul, 21 Şubat (DHA) – Türkiye genelinde, \"ipotekli\" olarak tanımlanan kredili konut satışları, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.3 azalarak 28 bin 678 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yıın aynı ayına göre yüzde 1.7 artışla 97 bine çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti.

İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve yüzde 6.0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 artarak 68 bin 341 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 artarak 44 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.7 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 52 bin 656\'ya çıktı. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 844 konut satışı ve yüzde 16.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54.1 oldu. Ankara 6 bin 284 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 503 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2018 yılı Ocak ayında 1,742 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artarak 1,742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak’ta ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul\'u 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi.

En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak\'ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi.