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Ekonomi

Kredili konut satışı yüzde 24 düştü

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı İstanbul aldı

22 Aralık 2017 16:10

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında  azalarak 122.732 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19.939 konut satışı ve  yüzde 16,2 ile en yüksek paya  sahip oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 azalarak 122 bir 732 adete geriledi.

Türkiye genelinde ‘ipotekli satış’ olarak bilinen kredili satışlar 3 bin 250 adete düştü ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 30.4 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, kredili satışlar dışındaki satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 85 bin 482’ye çıktı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 59 bin 354’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 48.4 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 azalarak 63 bin 378’e geriledi.

Buna karşılık, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 artarak 2 bin 152’ye yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 728 ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 491 konut satışı ile Antalya, 142 konut satışı ile Bursa, 128 konut satışı ile Yalova ve 94 konut satışı ile Sakarya izledi.

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 405 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi.

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