Kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için kara listeye girenlerin sayısı bir yılda yüzde 4 arttı

Türkiye’de son bir yılda kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için kara listeye girenlerin sayısı yüzde 4 arttı. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıkladığı verilere göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, 151 bini buldu. 2016 yılının Ocak ayında bu sayı 145 bin idi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TBB Risk Merkezi’nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2017 Raporu’nda, 2017 yılı Ocak ayında kredi ve bireysel kredi ve kredi kartı borcundan ötürü yasal takibe girenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Kara liste uzuyor

Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 151 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artarak 74 bin kişi oldu. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da yine yüzde artışla 96 bine çıktı.

2016 yılının Ocak ayında bireysel kredi borcundan dolayı takibe alınanların sayısı 73 bin, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise 94 bin idi. TBB’nin açıkladığı bu veriler, aynı yıl içinde bir ve birden fazla kaydı bulunan kişilerin, bir kez sayılmasıyla oluşturuluyor.