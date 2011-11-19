Kredi ve banka kartları dijital cüzdana giriyor

T24 - BKM Genel Müdürü Canko, 2012’nin ilk çeyreğinde dijital cüzdanı tanıtacaklarını söyledi. Canko, “Cüzdanımızda sadece kredi kartları ve banka kartları yok, marka kartları da entegre olacak. Sadece ödemelerinizi değil tasarruflarınızı da bu cüzdanla yapacaksınız” dedi.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, dünyada kartlı ödeme sistemlerinde Türkiye’nin birçok ilke imza attığını ifade ederek bunun son örneğinin temassız kart sistemleri olduğunu söyledi. Canko, “Avrupa’da temassız kredi kartı Türkiye’de başladı. İlk temassız kartı yaptık ama bu yeterli değil, potansiyel yüksek. Temassız uygulamalarda önümüz çok açık” dedi.



Ödeme sistemleri alanında tüm dünyadan katılımcıların biraraya geldiği Cartes Fuarı, 15- 17 Kasım 2011 tarihleri arasında Fransa’da Paris Nord Villepinte Exhibition Center’da düzenlendi. Türkiye’nin ödeme sistemlerindeki başarısı bu fuarda da tescillendi. Türkiye ilk defa Cartes’in onur konuğu ülkesi oldu.



Canko, Türkiye’nin ödeme sistemlerinin 2012-2023 yol haritasını da Paris’te açıkladı. Türkiye’de ‘nakitsiz ödemeler dünyası’ yaratma hedefleri olduğunu vurgulayan Canko, şöyle devam etti: “Ödeme sistemlerinde 2012-2023 dönemi hedefimiz; 2023 yılında nakitsiz ödeme yapan bir Türkiye. Bu yolda tüketici ve perakende sektörünü bilinçlendirme çalışmaları yapmamız lazım. Temassız kart uygulamalarında potansiyel büyük. Bunun bir adım sonrası NFC. Dijital cüzdan ise beni en heyecanlandıran bölüm. 2012’nin ilk çeyreğinde dijital cüzdanla ilgili ilk tanıtımımızı yapacağız. Önce internet üzerinden bunu açacağız, zamanla yapı tüm bankalara açık olacak. Dijital cüzdan, ulusal ve operatör bağımsız bir uygulama olacak. Dünyada ilk defa bir ülke kendi ulusal cüzdanını duyurmuş olacak.”

Tğm kartlar tek cüzdanda



Tüm ödeme kartlarının entegre edileceği tek bir cüzdan olacağını ifade eden Canko, “Cüzdanımızda sadece kredi kartları ve banka kartları yok, marka kartları da entegre olacak. Sadece ödemelerinizi değil tasarruflarınızı da bu cüzdanla yapacaksınız. Bu konuda çok detay vermek istemiyoruz ama Ocak-Şubat gibi açıklamayı yapacağız. Amacımız, internet üzerinden yapılan alışverişin süresini kısaltmak” değerlendirmesinde bulundu.



Vatan'da yer alan habere göre Canko, dijital cüzdan hakkında konuşurken bir araştırmaya da atıfta bulundu. Canko, bireylerin ortalama cüzdan yoklama sıklığının 6-7 saat olduğunu, buna karşılık cep telefonunu ise 16 dakikada bir kontrol ettiğini aktardı.



Ödeme sistemlerinde biometrik uygulamaların da yaygınlaşacağı öngörüsünde bulunan Soner Canko, “ATM ve POS’ta biometrik yaygınlaşacak. 2023’te nakitsiz ödemeler yapan Türkiye istiyoruz. Kamu mevzuatı ile bizi desteklemeli” ifadesini kullandı.

Avrupa'nın 'onur'u olduk



Cartes 2011’de Türkiye’nin Onur Konuğu olmasının önemine değinen Soner Canko, “Her yıl onur konuğu olmuyor ve her ülkeye bu tanım yapılmıyor. Türkiye’nin 2011’de onur konuğu ülke olarak seçilmesi gerçekten çok önemli. Türkiye, ödeme sistemlerinde elde ettiği başarılarla tüm dünyanın da dikkatini çekiyor. Buraya kolay gelmedik, geçen 20 yılda yapılan çalışmaların, doğru zamanda yapılan doğru yatırımların bir sonucu oldu. Türk vatandaşları olarak AB ülkelerine vize ile girerken ve vize alabilmek için de onlarca evrak hazırlamak durumunda kalıyoruz. Şimdi kartlı ödeme sistemlerinde Türkiye geldiği nokta itibarıyla AB’nin kapısından içeri girmiş oluyor. Bu yönüyle Onur Konuğu olmak da ayrı bir önem taşıyor” dedi.



