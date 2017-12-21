Kredi ve banka kartları 190 milyonu aştı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Türkiye’de kullanılan kredi ve banka kartı sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 artarak 190 milyonu aştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan 2017 yılının Kasım ayı verilerine göre, Kasım ayı sonunda Türkiye\'de 62.2 milyon adet kredi kartı ve 130 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6 artış yaşanırken, banka kartı sayısında ise yüzde 12\'lik artış görüldü.

Banka ve kredi kartları ile Kasım ayında toplam 59.4 milyar liralık ödeme yapılırken, bu tutarın 52.9 milyar lirası kredi kartları ile 6.5 milyar lirası ise banka kartları ile yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla büyüme kredi kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 14 banka kartı ile yapılan ödemelerde ise yüzde 46 olarak kaydedildi.

BKM\'nin açıkladığı verilere göre kasım ayı sonunda Türkiye\'deki 62.2 milyon kredi kartının 3.8 milyon adedini ticari kredi kartları oluşturuyor. Önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ticari kredi kartı sayısında yüzde 13 oranında artış görülüyor.

Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan, ticari kredi kartları ile ödemeler ise büyümeyi sürdürürken yılın ilk 11 ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 123 milyar liraya ulaştı. Ticari kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payının yüzde 22\'ye ulaşması ise 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 büyümeye işaret etti.

Kartlı ödeme alışkanlığının kayıt dışı ekonomiyle mücadeledeki etkisine özellikle vurgu yapan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 olan yetişkin nüfus içindeki kredi kartı sahipliği oranının yüzde 42\'ye çıkması, ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında olumlu bir gösterge olarak göze çarpıyor. Ancak finansal sisteme yeni girecek kullanıcılar ve özellikle gençlerimizle beraber kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat etmeliyiz” dedi.

(Tablo)