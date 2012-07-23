Kredi kullanımında 'eş onayı' şartı değişiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Borçlar Kanunu'na eklenen bir madde nedeniyle 'eş olmadan kredi kullanılmaması' düzenlemesinde ipin ucunun kaçtığını belirterek, "Önümüzdeki yasama döneminde konu ele alınır. Biraz da sanırım bankalar da katı uyguluyorlar gibi geliyor. Bankalar bunu bir fırsata, baskı aracına dönüştürüyor" dedi.

Radikal'e yaptığı açıklamalarda ekonomi ve siyaset gündemini değerlendiren Yazıcı tüketici şikâyetlerini çözmek için uzman kadroların görevlendirileceğini açıklayarak, tüketicilere de ramazan döneminde "Oruçluyken marketlerin, şarküterilerin önünde çok dolaşmayın, çok yemeyin" tavsiyesinde bulundu.

Bakan Yazıcı, önemli gündem maddelerinden birinin tüketici kanunu olduğunu söyledi. 2011 yılında 23 milyar TL'lik ticaretin elektronik ortamda gerçekleştirildiğini kaydeden Yazıcı, bu değişikliklerin yeni tüketici kanununa ekleneceğini söyledi. Yapacakları değişikliklerle tüketici kanunundaki boşlukların giderileceğini vurgulayan Yazıcı, "Bazı yaptırımlar tüketici hakkını korumak için yeterli değil. Bazıları da karşılanmayacak boyutta" diye konuştu. Ayrıca tüketicilerin şikâyetler için başvurduğu tüketici hakem heyetlerinde uzman çalıştırmaya başlayacaklarını açıklayan Yazıcı, "Kariyer mesleği olarak düşünün. Hedefimiz tüketicinin karşılaştığı sorunlarda etkin ve seri bir mekanizmanın kurulması" diye konuştu.

Çek konusu yakında düzene girer

Karşılıksız çeke hapis cezası verilmesinin kaldırılmasının ardından artan karşılıksız çek oranları konusunda da bilgi veren Yazıcı, aslında Bankalar Birliği'nin bu durumu ortadan kaldıracak bir mekanizma kurması gerektiğini söyledi. Bu mekanizmayı öngördüklerini, ancak şu ana kadar hayata geçirilemediğini belirten Yazıcı, "Hem Bankalar Birliği hem Hazine hem de ekonomi yönetimi hassasiyet içinde. Kısa bir süre içinde düzen oturacaktır" dedi.

Kredi kullanımında ve kefalette eş onayı getiren düzenleme konusundaki şikâyetlerin kendisine kadar geldiğini açıklayan Yazıcı, "Geçmişte yaşanmış bazı sorunlar nedeniyle bu düzenleme hayata geçirilmiş. Ama ipin ucu kaçmış. Makul bir şekilde bu düzenlemenin yer alması gerekiyordu. Arkadaşlarımız o düzenlemeyi inceliyor. İş dünyasının temsilcileri de hazırlık yapıyor ve Adalat Bakanlığı'na iletirler. Önümüzdeki yasama döneminde konu ele alınır" bilgisini verdi. Bankaları da suçlayan Yazıcı, "Biraz da sanırım bankalar katı uyguluyor. Bankalar bunu bir fırsata, baskı aracına dönüştürüyor. Bir incelemeyi bitirelim tavrımızı belirleriz" diye konuştu.

Gümrük personeli de tüketici de uyanık olmalı

Irak'tan son dönemde Türkiye'nin yaptığı akaryakıt ticaretiyle ilgili olarak gelen uyarılar hakkındaki düşüncelerini de açıklayan Yazıcı, "Merkezi yönetimin tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Başka ürünler alınıp satılırken, sorun yok. Ham petrol, jet yakıtı olunca niye sorun oluyor. O zaman diğer ticaretin de rahatsız etmesi gerekmez mi" tepkisini gösterdi.

Yazıcı, geçen hafta 945 kişinin atamasının gümrüklere elektronik ortamda yapıldığını açıklarken, yıl sonuna kadar da 1500 kişiyi daha alacaklarını söyledi. Gümrüklere alacakları personelde 'uyanık olma' özelliğini aradıklarını kaydeden Yazıcı, "Uyanık olmalılar, becerikli olmalılar. Aldıklarımız da umarım öyledir" dedi. Yazcı'nın son uyarısı da tüketicilere oldu. Oruç tutanların dükkânların, manavların önünden geçerken, her şeyi yiyebilecekleri hissine kapıldıklarını vurgulayan Yazıcı, "Öyle yapmasınlar, hem fiyatlara dikkat etsinler. Alo 175'e de en ufak bir tüketici zorununda başvursunlar" dedi.

Sadece sağcılar adam öldürmüyor

3. yargı paketi sonrası cinayetten hüküm giyen ülkücülerin serbest bırakılmasına yönelik Bakan Yazıcı "Sol kesime mensup kişilerin adam öldürme fiillerinin devletin nizamını ortadan kaldırmaya yönelik fiiller olarak görüldüğünü" vurguladı. Yazıcı, "Abdullah Öcalan. Bilmem kaç bin kişinin ölümünden sorumlu, tek bir idam cezası verildi. O da ağırlaştırılmış müebbete çevrildi" dedi. Sağa dönük olaraksa "Bunlar devleti hükümeti ortadan kaldırmaya çalışmazlar, sadece adam öldürmeye odaklanırlar" gibi bir bakış açısı olduğunu söyleyen Yazıcı, "Aslında bir kişiyi öldürmekse bir idam, üç kişiyi öldürmek üç idam, daha doğru gibi" dedi.

Kredi için tüm aile üyeleri bankaya gitmek zorunda kalıyordu

Yeni Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ile uyumlu hale getirildi. Evlilikten sonra edinilen mallar üzerinde eşler eşit haklara sahip. Bir işadamı ticari kredi alırken malvarlığını ipotek gösterdiğinde eşinin onayını almak zorunda. Eşlerin rızasını zorunlu hale getiren yeni Borçlar Kanunu'nun 584'üncü maddesi şöyle: "Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez."

Bu maddeye göre, "eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabiliyor; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şartı da aranıyor." Bu da ticari kredi kullanmak isteyen tüm işadamlarını bağlayan bir düzenleme. Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından bankalar mevcut ticari kredi için daha önceden tahsis edilen limitin kullandırılması için bile eş onayı aramaya başladı.

Değerlendirme için çok erken

Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un AKP'ye katılım süreciyle beraber başlayan tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Arsız ve hırsız olmayan herkese AK Parti'nin kapıları açıktır" dedi ve ekledi: "Siyasi figürlerin katılımının ne getirip ne götüreceğini zaman içinde göreceğiz. Ona şimdiden değer biçmek kolay değil." Geçmişte hangi siyasi partide olursa olsun "AK Parti'ye geldikten sonra AK Partili olunacağı" uyarısında bulunan Yazıcı, "Başka partide yapmak istedikleri AK Parti'nin tüzüğünde varsa sorun yok. Her katılım kazanımdır. Ak Partili olmak onlara ne kazandırır, onu zaman gösterecek" dedi.

'Atıl kalırım' kaygım yok

AKP tüzüğünde yer alan 3 dönemden sonra bir dönem ara verme koşulunun hikâyesini de anlatan Yazıcı, "O zaman seçim dönemi 5 yıldı. 15 yıl uzun gibi geldi. Onunla beraber bir madde daha vardı, merkez yoklaması yöntemi ile seçilmeyle ilgili. 2003-2004 gibi o maddeyi kaldırdık. 3 dönem şartına ise 'sonra bakarız dedik, ama kaldı o. Artık kalır da" diye konuştu. Kendisinin gelecek dönemle ilgili olarak beklentilerini de yorumlayan Yazıcı, "Atıl kalırım diye bir kaygım yok. Çünkü ben yapacak iş bulurum" dedi.