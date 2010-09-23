-KREDİ KARTLI TÜKETİM AĞUSTOSTA AZALDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Kredi kartına dayalı olarak yapılan tüketim, Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, nominal olarak yüzde 8,9 artmasına karşın, reel olarak yüzde 1,9 geriledi. Merkez Bankası danışmanlarından Ercan Türkan tarafından, Banka'dan bağımsız olarak oluşturduğu kartlı tüketime dayalı ''e.t.t.e. Tüketim Endeksi'nin'' Ağustos sonuçlarına göre, söz konusu ayda nominal toplam tüketim, Temmuz ayına göre yüzde 4,8 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre, bu yıl kredi kartı gerçekleşen tüketiminde nominal olarak yüzde 8,9 artış kaydedildi. Fiyat artışlarından arındırıldığında, kredi kartı ile toplam tüketim, Temmuz ayına göre yüzde 5,5, bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Ocak-Ağustos dönemi itibariyle fiyat artışlarından arındırıldığında ise toplam tüketimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalma meydana geldi. Bir önceki yıla göre söz konusu azalışta gıda-içki-tütün mal grubu etkili oldu. Hem nominal, hem de reel gelişmeler, toplam tüketimin Ağustos ayında azaldığını, son üç ayda durağanlaştığını, son 12 aylık dönemde ise gıda dışı harcamaların da etkisiyle iyileşmesini sürdürdüğünü gösterdi. E.T.T.E Tüketim Endeksi, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından derlenen kredi ve banka kartlarına ilişkin bilgilere dayanılarak oluşturuluyor. Veri kaynağı, tüketici ya da firma beyanlarına değil, tüketicinin Türkiye'nin dört tarafına dağılmış 1,1 milyon civarında işyerini kapsayan geniş bir firma ağından kartla ödemesini yaptığı fiziki alış veriş bilgisine (efektif talebe) dayanıyor. Endeks, tüketicinin taşıt alımı ve kira giderleri ile ilgili tüketim eğilimlerini yansıtmıyor. Çünkü, doğası gereği bu tür mal ve hizmet alımlarında genelde kredi kartı değil, nakit, tüketici kredisi vb. kullanılıyor. E.T.T.E. Tüketim endeksindeki gelişmeler şöyle: DÖNEM 2008 2009 2010 2008 2009 2010 ----------------------------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Ağustos (bir önceki aya göre) -1,6 -3,2 -4,8 -0,9 -2,8 -5,5 Ağustos (bir önceki yılın aynı ayına göre) 11,5 -2,2 8,4 1,1 -8,0 -1,5 Ocak-Ağustos (bir önceki yılın aynı ayına 14,0 0,5 8,9 3,9 -5,3 -1,9