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Ekonomi

Kredi kartlarında hakkınızı mutlaka arayın

Kredi kartı ile ilgili yasalar son dönemde tüketici lehine yeniliklerle değiştirildi. Haklarınız olduğu halde müracaat etmeme yanlışına düşmeyin. Sözleşmeleri mutlaka okuyun.

15 Eylül 2008 03:00

Kredi kartı kullanıcıları birer tüketici olarak hakları bulunduğunu asla unutmamalıdır. Düştüğümüz yanlışlardan birisi de haklarımızı araştırmamak ve bankanın her dediğini doğru kabul edip razı olmak. Oysa gerek Tüketici Kanunu gerekse Kredi Kartı Kanunu, kart kullanıcılarına önemli haklar sunuyor.

Değişiklikler yapılan Kredi Kartları Kanunu, öncelikle ödeme sisteminde bir dizi yenilik getirdi. Limitler ve sözleşmelerdeki yeniliklerle, tüketicinin lehine gelişmeler oldu. Daha önce sözleşmeler tek taraflı yapılıyor ve okunmayacak kadar küçük puntolarla yazılıyordu. Yeni kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri de bu oldu. Sözleşmeler 2 nüsha olarak düzenlenecek ve tüketiciye de verilecek.

Ayrıca sözleşmelerdeki yazılar da rahatlıkla okunabilmesi için 12 punto olarak hazırlanacak. Sözleşmede tüketici aleyhine bir madde olamayacak. Zaten bu tür maddeler Tüketici Mahkemeleri'nden geri dönüyor. Sözleşmelerde her türlü faiz açıkça belirtilecek. Daha önce buralar boş bırakılıyor ve banka tarafından dolduruluyordu. Bütün bu haklarınızı bilmenizde fayda var.

Kart kullanıcıları, özellikle yapılan yanlışlıkları küçük görerek itiraz etmiyorlar veya üstünde durmuyorlar. Genelde kullanıcılar arasında 'ben itiraz etsem ne olur nasıl olsa beni haksız çıkartırlar' anlayışı hakim. Bu düşünceleri mutlaka değiştirin.

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