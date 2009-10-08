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Ekonomi

Kredi kartlarına aidat sınırlaması

Mevcut taslaktan bankaların kredi kartlarından 3 yılda bir kart ücreti alabileceğini içeren madde çıkarıldı.

08 Ekim 2009 03:00

Banka kredi kartlarına aidat sınırlaması yapılacak mı? Sorunun yanıtı için gözler hükümetteydi. Düzenlemenin yapılacağı adres ise Tüketici Hakları Yasası'ydı. Şimdi yeni tasarı hazır ama yine beklenen olmadı. Tasarıdan kredi kartlarına ilişkin madde çıkarıldı.

Mevcut taslaktan bankaların kredi kartlarından 3 yılda bir kart ücreti alabileceğini içeren madde çıkarıldı. Yani aidat konusunda bankalarla yapılan sözleşmeler esas olacak. Kart sahibi yapacağı sözleşmede madde varsa kart ücreti ödeyecek. Sanayi Bakanı, maddenin taslaktan çıkarılmasının nedenini kart ücretine yasal dayanak sağlamamak olarak açıklıyor.

Zaten mevcut kart sahipleri başvuru halinde ücret ödemiyor.

Ama Bakanlığın kararı, Tüketici Hakları Dernekleri'ni pek de memnun edecek gibi görünmüyor.

Zira kart ücretinin ödenmemesinin yolu, çoğu zaman her kart sahibinin bankalayla yapacağı pazarlık ya da uzun ve karışık hukuki işlemlerden geçiyor.

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