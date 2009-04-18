Kredi kartlarına 3 yılda bir aidat alınacak

Tüketici Hakları Yasası’nda eksik ve tartışmalı bulunan noktalar revize ediliyor.



Kredi kartlarıyla ilgili atılan iki önemli adım tasarıya girdi. Her yıl alınan ve bazı bankaların itirazlar üzerine iptal ettiği "abone ücreti" üç yılda bir alınacak. Kart iptali için saatlerce uğraşmak gerekmeyecek, internet ortamında iptal derhal gerçekleştirilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, TBMM kulisindeki sohbetinde, çalışmaları aylardan beri süren Tüketici Hakları Yasası’ndaki revizyon tasarısını tamamlayarak, Başbakanlığa gönderdikleri açıkladı. Çağlayan, bir ay sonra TBMM’de yasalaşmasını planladıkları tasarının tüketici lehine önemli unsurlar içerdiğini söyledi. Çağlayan’ın anlattığı düzenlemedeki bazı başlıklar şöyle:



Aidat ve iptal



Kredi kartlarından üç yılda bir kez üyelik aidatı alınacak. Bizim vatandaşlarımız ekstrelerini doğru düzgün kontrol etmiyor. Kredi kartlarının iadesi konusunda yaşanan sorunlar da çözülecek. Kredi kartını iptal ettirmek isteyen elektronik ortam dahil olmak üzere başvurduğunda çok kısa sürede iptal gerçekleşecek. Kredi kartı faizleri bu tasarının konusu olmadığı için buraya koymadık.



Tasarı hazırlanırken AB standartları dikkate alındı. Her aşamasında görüşler alındı. Kapıdan ve internetten satışlar konusunda değişiklikler yaptık. Belli bir ekonomik gücü olmayan firmalara kapıdan satış yada internet üzerinden satış izni vermeyeceğiz. Belli bir sınır getireceğiz.



Müteahhitler ya da şirketlerin inşaattan veya kooperatif olarak yaptıkları daire satışlarına teminat getiriyoruz. Vatandaşlarımız dairenin yapımı devam ederken, bunun yüzde 25’ni ödemişse, satan kişi bu paraya karşılık teminat gösterecek.



Tüm promosyonları ile ilgili düzenlemeler olacak. Reklam Kurulu 29 kişiden oluşuyor. Bakanlar Kurulu bile 25, futbol 11 kişiden oluşuyor. Kurul çok kalabalık. Reklam Kurulu’ndaki üye sayısını 13’e indireceğiz. Bunun yerine alt komisyonlar kurulacak.



Tatil vaatlerine güvence



Devremülk ve tatillerde, firmaların vaadleri teminat altına alınacak. Tüketicinin aldatılması önlenecek. Varolan teminatlar daha güçlü hale getirilecek. Atılacak adımlar, turizm açısından da çok önemli olacak.



