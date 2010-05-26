Kredi kartları ödemelerinde yüzde 3'lük bir sorun var

T24- Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal, Türkiye'de 45 milyon kredi kartı, 67 milyon banka kartı olmak üzere toplam 112 milyon kart bulunduğunu ve kredi kartları ödemelerinde ise yüzde 3'lük sorun bulunduğunu bildirdi.



Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Türkiye Maliye Sempozyumu'na katılmak üzere Antalya'ya gelen Özinal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kartlı ödeme sistemleri hakkında bilgi verdi.





Kredi kartlarında belli bir artışın devam ettiğini kaydeden Özinal, kartla ödeme sistemleri uygulamasında Türkiye'nin Avrupa'da öncü ülke konumunda olduğunu söyledi. Bu yıl kredi kartları ve kartla ödeme sistemlerinde yüzde 10-15 arasında artış beklendiğini belirten Özinal, şu bilgileri verdi:

''Kredi kartlarında belli bir artış devam ediyor. Bu yıl yıl ciro bazında yüzde 10-15 civarında artış bekleniyor. Türkiye olarak kartla ödeme sistemleri bakımından çok iyi durumdayız. Türkiye bu konuda Avrupa'nın üçüncü büyük pazarı olarak tanımlanıyor. Bu gurur verici. Kredi kartlarında ciromuz yaklaşık 200 milyar dolar. Yüzde 10 artış ile bu konuda Avrupa'da en çok artış gerçekleştiren ülkeyiz. Artışın en çok fazla olduğu ülkeyiz. Burada sadece rakamsal olarak değil, aynı zamanda altyapı bakımından da, ürün özellikleri, taksitlendirme ve ürün özellikleri ile ödüller gibi bir çok yaratıcı uygulamalarda da Avrupa'nın öncü ülkelerinden biriyiz. Bu da bize bayağı gurur veriyor. Türkiye'de 45 milyon kredi, 67 milyon banka kartı olmak üzere 112 milyon adet kart ile Türkiye'de kartla ödeme sistemlerini oluşturuyoruz.''







KREDİ KARTLARINDA ÖDEMELERDE GERİ DÖNÜŞ SORUNU



Kredi kartlarında ödeme sorunlarının genel ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ifade eden Özinal, son bir iki yıllık dönemde kredi kartı ödemeleri geri dönüşünde artış olduğunu kaydetti. Kredi kartlarında ödeme güçlüğündeki artışın ABD ve Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu ifade eden Özinal, şöyle devam etti:

''Kredi kartlarındaki ödeme sorunu, genel ekonomik durumla paraleldir. İşsizlikle ilgili sorunlardan kaynaklanan sorunlardır. Son bir iki yıllık dönemde, kredi kartı ödemelerinde, hafif bir artışla sıkıntı olduğunu gördük. Yurt dışı ile kıyasladığımızda, Türkiye'deki artış, yurtdışındaki artışın çok çok gerisinde kaldı. Kredi kartı ödemelerinde yüzde 3'lük bir sorun var. Bugün ABD'ye baktığımızda yüzde 14-15'lerde, İngiltere'de ise yüzde 12'lerde artış var. Dolayısıyla bizdeki artış nispeten daha açıklanabilir artış.''



Kredi kartları ile yapılan harcamalarının enflasyonla mücadelede ekonomiye çok önemli ve olumlu katkılar yaptığını anlatan Özinal, 2008 yılındaki ekonomik krizde de kartlı ödeme sistemlerinin çok olumlu katkısı olduğunu gördüklerini vurguladı. Türkiye'de kişi başına kart kullanım oranının 2.1 olduğunu anlatan Özinal, ''Türkiye'de şu anda kredi kartı kullanıcısının 21 milyon civarında olduğunu düşünüyoruz'' dedi.



ŞİFRELİ UYGULAMA



Kredi kartları başta olmak üzere kartla ödeme sistemlerinin kullanımında şifreli uygulamaya geçişle birlikte kredi kartlarında sahtekarlık oranlarının yüzde 80 önüne geçildiğini belirten Sertaç Özinal, bunun dünyaya örnek olduğunu kaydetti.



Özinal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kredi kartlarında sahtekarlığın önlenmesi konusunda Türkiye çok iyi durumda. Kredi kartları çipli kartlara dönüştürüldü. Bu uygulama ile Türkiye'de sahtekarlık konusunda yüzde 80 azalma oldu. Bu konuda gerçekten örnek verici bir düşüş oldu. Avrupa açısından bu rakamlar gerçekten önemli. Dolayısıyla kart suistimalleri konusunda, kartları kontrol edebilir durumdayız. Bugün Türkiye'de Avrupa'nın en düşük suistimallik oranına sahibiz.



Yerli ve yabancı hackerler ve uluslararası suç örgütlerinin kredi kartı dolandırıcılığı açısından Antalya çok önemli bir yer. Ancak Türkiye'de bütün kartlarımız şifreli hayata geçtiği için bu tür sahtekarlık konuları, şifreli hayata geçmeyen ülkelere doğru kayıyor. Eskiden Antalya'da bu konuda daha çok olay oluyordu. Son zamanlarda bu olaylar gitgide azalıyor. Bütün bunlar altyapının iyi durumda olmasından kaynaklanıyor. Kredi kartlarında güvenlik konusunda Türkiye örnek.



Bu arada kartlı ödeme sistemlerinde bir çok yeni projeler de geliyor. Temassız kartlar, ön ödemeli kartlar gibi... Artık toplu taşımacılıkta kartlı ödeme sistemleri daha fazla kullanılıyor. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla kullanılacak. Yakın alan iletişimi, telefonların kredi kartı olması gibi bir çok proje geliyor. Yine dünyada öve Avrupa'da yenilikler açısından Türkiye öncü olarak gündeme gelecektir.''