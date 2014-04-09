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Ekonomi

Kredi kartından yapılan nakit çekimler ücretsiz olacak

Bankaların faiz dışında alabilecekleri ücret, komisyon ve masraflara yeni düzenleme geliyor

09 Nisan 2014 10:32

BDDK, bir süredir üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağını görüşe açtı. Birçok yeniliği içeren düzenlemeye göre, kredi kartından yapılan nakit çekimler ücretsiz olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir süredir üzerinde çalıştığı yönetmelik taslağını internet sitesinde görüşe açtı.

Yeni düzene göre, aynı banka içinde tüketici veya konut kredisinin vade ya da faizini değiştirenden yeniden yapılandırma ücreti artık alınamayacak.

Tüketici ve konut kredileri için tahsis ücreti ise 500 lirayı geçemeyecek.

Yeni yönetmelikle bankalar, istihbarat ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti gibi kalemler ile kredi kartlarından yapılan nakit çekimi için de ekstra ücret talep edemeyecek.

Yönetmelik bu haliyle hayata geçerse, bankaların yıllık üyelik ücreti tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü müşterilerine sunması da zorunlu hale gelecek.

Aylık limiti 5 bin liranın altında olan kredi kartlarının yıllık ücreti ise en fazla 25 lira olabilecek.

Bankalar tüketicilerden kendi hesabına para yatırma veya para çekme işlemlerinden de ücret talep edemeyecek.

Yanlış EFT yapandan iade için yalnız Merkez Bankası masrafı istenecek, havale iadelerindeyse hiçbir ücret alınmayacak.

Hesap açma işlemleri ile cüzdan yazdırma işlemleri de yeni dönemde ücretsiz olacak.

Bankalar bir yıl içinde, ücretlerde yüzde 20 ve üzerinde artış öngören değişiklikler için BDDK'nın onayını almak zorunda olacak.
 

 

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