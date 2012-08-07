Kredi kartında yıllık aidata son

Tüketici Hakları Yasa Taslağı'na göre kredi kartından her yıl aidat alınması uygulaması bitecek. Toplam 30 maddelik taslak tüketiciye herhangi bir malı 14 gün içinde iade etme hakkı da getiriyor.

Ekonomi yönetimi, Türk Ticaret ve Türk Borçlar Kanunu'nun ardından, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapmak için de düğmeye bastı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 75 milyon vatandaşın hayatında önemli değişiklik yapacak bir Tüketici Kanun Taslağı hazırlandı. Taslakta, bankalar ile tüketiciler arasında yıllardır tartışma konusu olan, 'kredi kartı aidatı' kaldırılıyor. Taslağa göre aidatlar kredi kartı verilirken bir kez alınacak. Mevcut kredi kartlarından ise her yıl aidat alınmasına son verilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da' değişiklik öngören taslak, toplam 30 maddeden oluşuyor. Taslak öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınacak, ardından da kamu kurumlarının görüşüne sunulacak. Taslağın yeni yasama döneminde ise Meclis'e sunulması planlanıyor. Taslakta, ayıplı mallar, üreticinin sorumlulukları, cezai yaptırımlar, reklam kurulunun görevleri gibi bir çok tüketici hakkının yanında, kredi kartları, tüketici kredileri, mortgage kredileri konusunda da önemli değişikliklere yer verildi. Taslakta yer verilen kredi kartlarına ilişkin düzenlemede, kredi kartı aidatının bir kez ve o da sözleşme imzalanırken alınması öngörüldü. Yasanın yürürlüğü girdiği tarihten önce yani mevcut kredi kartlarından ise aidat alınmayacak. Mevcut sistemde ise bankalar tüketicilerden her yıl kredi kartı aidatı tahsil ediyor. Ayrıca taslakta bankaların kredi kartı ve kredilerden 'alacağın tahsili masrafları' dışında hiçbir masraf alamayacağı hüküm altına alındı. Yine aynı maddelerde, BDDK'ya kredi kartı aidatı için azami tutar belirleme yetkisi verildi.

Kredi alırken sigorta şartı kalkıyor

Hazırlanan yeni Tüketici Kanunu taslağında, konut kredilerinde sık sık tartışma konusu olan hayat ve konut sigortaları konusu da netlik kazandı. Buna göre, kredi veren, konut sigortası ve hayat sigortasını zorunlu olarak uygulamayacak. Yani banka konut ve hayat sigortasını şart koşamayacak. Tüketicinin erken ödeme hakkı bulunuyor. Erken ödemelerde kredi veren erken ödeme ücreti talep edebilecek. Ancak erken ödeme ücreti, kredinin binde 5'ini geçemeyecek.

İndirimli satış yılda 2 kez olacak

Taslakta, ayıplı mal, üreticinin sorumluluğu, kapıdan satışlar konusunda da düzenlemeler yer aldı. Buna göre, kullanım kılavuzundaki özellikleri taşımayan ürünler ayıplı mal sayılacak. Ayıplı mallar, özürlü mal etiketi ile satılabilecek. Reklamdaki şartları taşımayan ürünler de ayıplı mal olarak işlem görecek. Tüketici, 14 gün içinde ürünü iade ederek bedelini geri tahsil edebilecek. İndirimli satışlar ise 15 Ocak-1 Mart ve 15 Temmuz-1 Eylül arasında yılda iki kez yapılabilecek. Kapıdan satış yapmak isteyen şirketlerin 50 bin sermayesi ve kapıdan sözleşme yapma yetkisi alacak. Taslakta cezalar da artırılıyor. Yasaya aykırı hareket eden üreticilere 500 bin liraya kadar para cezası ve üretimlerin geçici süre ile durdurulması ilişkin yaptırımlar uygulanacak. Haksız Ticari Uygulamalar Kurulu oluşturulması ve her yıl üreticilere tüketici ödülü verilmesi de öngörüldü.