Kredi kartında yıllık aidat uygulamasına son

Tüketici artık her yıl kredi kartı aidatı ödemeyecek. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, üzerinde çalıştıkları Tüketici Kanun taslağını bu ayın sonunda bitirerek süratle Bakanlar Kuruluna, ardından da TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.



Çağlayan niyetlerinin, Meclis tatile girmeden, Tüketici Kanunu'nun çıkarmak olduğunu kaydetti.



Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan ile üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Bakan Çağlayan, üzerinde çalıştıkları tüketici kanun taslağının devrim niteliğinde olduğunu kaydetti. Taslağın içeriğiyle ilgili bilgi veren Bakan Çağlayan, bir çok kanunun yeniden düzenlendiğini anlattı.



Çağlayan’dan indirimli satışlara eleştiri



İndirimli satışları eleştiren Çağlayan, yıl içinde devamlı indirim yapanların gerçekte kendi itibarlarını indirdiklerini, çünkü tüketicilerin bu indirimlere inanmadığını kaydetti.



Yapılan düzenlemeyle indirimli satışların yılda sadece iki kez 45 günlük sürelerle yapılacağını, eski ve yeni fiyatın da ürünlerin üzerinde yer alacağını belirten Çağlayan, turizm alanında, devre mülkler ve çeşitli tatillerin de taslakta yeniden düzenlendiğini anlattı.



‘Prim yapmak isteyenler başka alan bulsun’



Çağlayan, kamuoyunda sık sık yer alan kredi kartlarından alınan yıllık aidat konusunun da düzenleme kapsamında olduğunu belirtti. Bu konuda prim yapmak isteyenlerin kendilerine başka alanlar bulması gerektiğini ve artık kamuoyunda itibarlarının kalmadığını bildiren Çağlayan, kredi kartlarından alınan yıllık aidatın kredi kartı süresi boyunca bir defaya mahsus olarak alınacağını ve bu sürenin de üç yıl olacağını kaydetti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, kredi kartlarıyla ilgili çıkacak yeni yasayla ilgili uzun süreli çalışmalarda bulunmuştu.



Bankaların kredi kartının süresini bir yıl olarak da belirleyebileceğini ifade eden Çağlayan, ancak sonraki iki yıl kredi kartından yıllık aidat alınmayacağını söyledi.



Çağlayan, kredi kartlarından alınacak yıllık aidatın miktarının ise bankalarca belirleneceğini, aidatın miktarını bakanlık olarak belirlemeyi düşünmediklerini ifade etti.



Vatandaşların kredi kartı ekstrelerini inceleme zahmetine girmediğini ifade eden Çağlayan, bu durumu eleştirirken, yaptıkları düzenlemeyle tüketicilere kredi kartlarını borcunu ödedikten sonra on line olarak internet ortamında iptal etmelerine de imkan sağladıklarını bildirdi.



Yurtdışından ithal edilen her türlü ürün için Türkçe kullanma klavuzu verme zorunluluğu getirdiklerini de belirten Çağlayan, 29 üyeden oluşan Reklam Kurulunun sayısını 12 veya 13 kişiyle sınırlayacaklarını kaydetti.



Cezalar güncellenecek



Nelerin promosyon olarak düzenlenebileceğini de belirlediklerini vurgulayan Çağlayan, eğitimin promosyonun olmazsa olmaz koşulu olacağını söyledi. Cezaların güncelleneceğini, tüketici hakem heyetlerine hangi konuların götürüleceği ile internet bankacılığının da taslakla düzenlendiğini belirten Çağlayan, mükemmele en yakın kanununu çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.



Tüketici Kanun Taslağını bu ayın sonunda Bakanlar Kuruluna göndereceklerini daha sonra da TBMM'ye yollayacaklarını anlatan Çağlayan, niyetlerinin Meclis tatile girmeden, taslağın yasallaşmasını sağlamak olduğunu bildirdi.



TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan da Prof. Dr. Müberra Babaoğlu tarafından 12 ilde gerçekleştirilen ve tüketicilerin eğilimlerini ölçen önemli bir anket yaptırdıklarını belirterek, anketin içeriğiyle ilgili bilgiler verdi.