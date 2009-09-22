Kredi kartında 'para puan' oyununa dikkat

Eski kart sahibine hesabın tekrar aktivitesi için 'para puanınız var, kullanmanız için kartınızı aktif yapın' mesajı çekiliyor.



Küresel krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte bankaların kredi kartı savaşları yeniden başladı. Star gazetesinin haberine göre, bankalar, küresel kriz nedeniyle kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çeken ve bu nedenle kredi kartlarını iptal ettiren müşterilerinin peşine düştü. ‘Küs müşteriler’ olarak nitelendirilen bu gruptaki kredi sahipleri için ‘para puan’ sistemi geliştirildi. Bu sistemle, hem küskün kredi kartı sahiplerinin, para puanlarla kredi kartlarını tekrar aktif hale getirmesi amaçlanıyor hem de ‘üyelik aidatı’ adı altında kredi kartını birkaç yıl önce iptal ettirmiş eski müşteriden para talep ediliyor.



Şikayetlerle ortaya çıktı



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile BDDK’ya son dönemde, kredi kartı uygulamaları ile ilgili ilginç şikayetler gelmeye başladı. Bu şikayetlerin başında ise bankalar tarafından, iptal edilen kredi kartlarına para puanı verilmesi oluşturuyor. Gelen şikayetleri değerlendiren bürokratların yaptığı araştırmada, bankaların müşteriler tarafından iptal edilen kredi kartlarını yeniden aktif hale getirmek için yeni formüler geliştirdikleri belirlendi. Bulunan formüle göre, bankalar iptal edilen kredi kartının sahibine, bir bildirim gönderiyor. Bildirimlerde, “Kartınızda şu kadar para puan toplandı. Kullanmanız için, kartınızı aktif hale getirmeniz gerekiyor” şeklinde bir yazı bulunuyor. Bazı bildirimlerde, para puanın yanı sıra iptal edilen karttan dolayı, bir de “üyelik borcu” bulunduğuna ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

Böylece, kredi kartı sahibinin tekrar banka ile ilişki kurması ve kartın aktif hale getirilmesi sağlanıyor. Söz konusu müşterilerin bankacılar arasında küskün müşteriler olarak nitelendirildiği ve bankaların borçlarını düzenli ödeyen küskün müşterileri tespit ederek, para puan sistemi ile müşterileri tekrar bankaya çekmek istediği belirlendi.



İptal isteniyor ama işleme konulmuyor



Sanayi Bakanlığı ve BDDK’ya gelen bu şikayetlerle ilgili yapılan araştırma sırasında, bazı bankaların iptal taleplerini işleme koymadığı ortaya çıktı. Bankalarda, kredi kartı iptalleri, şubelerde başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, bazı personelin iptal taleplerini merkeze bildirmediği tespit edildi. Bu kapsamda ise, bankaların şikayet edilmesi halinde BDDK tarafından ceza verilmesi gündeme geldi.



Kart sayısı 44 milyona dayandı



Kredi kartı adedi 43.815.410



Banka kartı adedi 62.337.946



İşlem adedi 163.700.321



İşlem tutarı* 16.382



