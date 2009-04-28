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Ekonomi

Kredi kartında en az ücreti Halkbank alıyor

Kredi kartlarında yıllık ücreti Mart ayı itibariyle 5 TL ile en az Halkbank, 40 TL ile en çok da Türkiye Ekonomi Bankası aldı.

28 Nisan 2009 03:00

Kredi kartlarında yıllık ücreti Mart ayı itibariyle 5 TL ile en az Halkbank, 40 TL ile en çok da Türkiye Ekonomi Bankası aldı. Katılım bankaları hariç tutulduğunda en düşük akdi faiz oranı yüzde 3.96 ile Denizbank'ta, en düşük gecikme faiz oranı da yüzde 4.39 ile Vakıfbank’ta uygulandı.

Hürriyet gazetesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere  göre, Mart ayı uygulamaları çerçevesinde, Turkland Bank ve Asya Katılım Bankası hariç tüm bankalar kredi kartından yıllık ücret talep etti.

En düşük ücreti 5 TL ile Halk Bankası, en yüksek ücreti 40 TL ile TEB aldı. Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Fortisbank, Citibank, ING Bank, Tekstil Bankası, Finans Bank, HSBC, Eurobank Tekfen de 35 TL ile TEB’den sonra en yüksek yıllık ücret alan bankaları oluşturdular.

Ardından 30 TL ile Vakıfbank ve Şekerbank, 25 Tl ile İş Bankası, 20 TL ile Millenium Bank, 15 TL ile Anadolu Bankası, 10 TL ile Ziraat Bankası, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans geldi. Albaraka Türk 8.40 TL alırken, Turkish Bank 10-20 TL yıllık ücret uyguladı.

En düşük akdi faiz Denizbank’ta

Faizlerde bankaların büyük çoğunluğu üst sınır olan akdi faizde yüzde 4.39, gecikme faizinde yüzde 5.14’ü uyguladı. An düşük akdi faiz yüzde 3.96 ile Denizbank’ta uygulandı. Ardından yüzde 3.75 ile Turkishbank geldi. Ziraat Bankası yüzde 4.30; Halkbank, Türkiye Finans, Asya Katılım Bankası yüzde 4.35 akdi faiz alırken, Albaraka ve Kuveyt Türk akdi faiz uygulamadı.

Vakıfbank, TEB, Akbank, Şekerban, Garanti, İşbank, Yapı ve Kredi, Fortis, Citibank, ING, Millennium, Turkland, Tekstil, Finans, HSBC, Eurobank Tekfen, Anadolu yüzde 4.39 akdi faiz uyguladı.

Gecikme faizini en düşük uygulayan banka yüzde 4.39 ile Vakıfbank oldu. Katılım bankaları hariç tutulduğunda Vakıfbank’ın ardından yüzde 4.71 ile Denizbank, 4.88 ile Turkisbank, yüzde 5.09 ile İşbank, yüzde 5.10 ile Ziraat ve Halkbank geldi. TEB, Akbank, Şekerbank, Garanti, Yapı Kredi, Fortis, Citibank, ING, Millennium Bank, Turkland, Tekstil, Finans, HSBC, Eurobank Tekfen yüzde 5.14 gecikme faizi aldılar. Albaraka yüzde 2.40, Kuveyt Türk yüzde 3.75, Türkiye Finans yüzde 4.35 gecikme faizi alırken, Asya Katılım gecikme faizi uygulamadı.

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