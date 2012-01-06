Kredi kartında aidat kalksın

T24- CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, bankaların sözleşmede yer alsa dahi kart aidatı ve yıllık ücret talep etmemesi için kanun teklifi hazırladı. Yüksel’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 13. maddesindeki “yıllık ücret” ibaresi kaldırılıyor. Böylece, kanunda bu tür uygulamalara dayanak oluşturabilecek herhangi bir ifadenin yer almaması amaçlanıyor.







Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kanunun “sözleşme şartları” başlıklı maddesinde getirilen hükümlere aykırı şekilde ve kart sahibiyle müzakere edilmeden, önceden hazırlanan standart sözleşmelere dayanarak kart hamilinden, sözleşmede yer alsa dahi kart kullanım ücreti, kart aidatı veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacak.



Kanun teklifinin gerekçesinde, bankaların, “kredi kartı ücret ve komisyonları” adı altında 2009 yılında 4.5 milyar TL, 2010’da 4.3 milyar TL ve 2011’in ilk 6 ayında 2.4 milyar TL gelir elde ettiği ifade edildi.





2.5 yılda 11.2 milyar TL kâr





Bankacılık sektörünün 2009 kârının 20 milyar TL, 2010 kârının 21.9 milyar TL ve 2011’in ilk 9 aylık kârının 14 milyar TL olduğu, bu kârların yaklaşık yüzde 20 - 23 oranındaki bölümünün kredi kartı ücretlerinden sağlandığı belirtilen gerekçede, şöyle denildi:

“Bu tablo bankacılık sektörü için bir başarısızlık göstergesidir. Çünkü bankalar kârlarını büyük oranda asıl işleri olan bankacılık faaliyetlerinden değil, kredi kartı aidatı, işlem ücreti, havale ücreti gibi bankacılık faaliyeti dışındaki işlerden elde etmektedirler. Halkımız için ise bir trajedi sözkonusudur. Zira Tüketici Hakem Heyetleri ve mahkemelere gitmeleri durumunda ceplerinde kalacak olan yılda ortalama 4.5 milyar TL, hukuka aykırı şekilde, kanunlardaki boşluklardan yararlanarak ellerinden alınmıştır.”



Hesaptan kesinti yapılamayacak



Sözkonusu değişiklik Bankacılık Kanunu’nda da yapılıyor. Bu kanunun “müşteri hakları” başlıklı 76. maddesinde yapılan değişikliğe göre, mevduat hesabı sahiplerinden, hesap işletim ücreti veya yıllık ücret gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilmeyecek ve mevduat hesaplarından kesinti yapılamayacak.