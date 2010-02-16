Kredi kartına yıllık aidat ödememenin yolları

T24 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, tepkilere yol açan kredi kartı yıllık aidatı konusunda tüketicileri uyararak, vatandaşlara, kart sözleşmesine “yıllık aidat ödemeyeceğim” notu düşmelerini önerdi.



‘Türk bankacılık sistemi 2009 yılsonu değerlendirmesi’ konulu toplantıda konuşan Bilgin, “Bazı dengesiz komisyon, ücret gibi dengesiz gelirleri mantıklı bulmuyoruz. Tüketicilerin kullanmadığı karta yıllık aidat alınmasını mantıklı bulmuyoruz. Tüketicilere önerimiz, böyle yapan bankalar varsa bunlarla çalışmamaları yönünde” dedi.





Kâr dağıtımına sınır



Kurum olarak bu konularda bazı tedbirler aldıklarını belirten Bilgin, özellikle ikili sözleşmeye dayanan işlemler borçlar hukuku kapsamına girdiği için çok fazla müdahele edemediklerini vurguladı.



Bilgin, bankacılık sisteminin 2009 yılsonu kârının 20 milyar 75 milyon lira olduğunu bildirerek şu değerlendirmelerde bulundu:



- Bankalar elde ettikleri kârdan dolayı bu yıl 5 milyar lira vergi ödeyecekler. Bankalara gerekirse kâr dağıtımında sınır getireceğiz.



- Bu yıl 2009’dan daha zorlu bir yıl olacak. İhtiyatlıyız ve iyimseriz, kredi riskine özellikle dikkat çekiyoruz, faiz riskine önem veriyoruz.



- Bankalarda ücretlendirmeyi raporlamayı zorunlu hale getiren yönetmelik gündeme gelecek.



- Ziraat’in özelleştirilmesinde belli bir büyüklüğün üzerinde kredi vermemek, küçük küçük kredi verme koşulu konulabilir.



- Önemli olan bankalara getirilen harcın kalıcı olmaması, eminim, Sayın Bakanın da ekonominin iyi günlerinde bu harcın yeniden ele alınması düşüncesi vardır.



- 2010’da bankacılık sektöründe büyüme öngörüm yüzde 15’ler düzeyinde.



- Türkiye kolay bankacılık yapılacak bir ülke değil dolayısıyla bazı yabancılar umduklarını bulamadı.



- Kriz en çok KOBİ’leri etkiledi. KOBİ kredilerinde takibe düşme oranı yüzde 7.6 düzeyinde.





