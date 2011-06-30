Kredi kartına aylık limit geliyor

T24 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ekonomideki ısınmaya karşı aldığı önlemleri kredi kartına taşıyor.



BDDK, bankaların kredilerini ve kredi kartları risklerini yeniden ölçüp değerlendirecekleri Kredi Riski Yönetimi Tebliği’ni sektörün görüşüne açtı. Tebliğ taslağında en çok dikkat çeken düzenleme kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler oldu. Çünkü halen toplam limit uygulaması bulunan kredi kartlarına şimdi bir de aylık limit getiriliyor. Böylece örneğin 3 bin lira toplam kredi kartı limiti olan vatandaşın aylık harcama limiti yarıya inebilecek.



Taksitlerle fazla borçlanmış kişiler ay içinde borçlanmak istediğinde toplam limiti aşmasa bile aylık limite takılacak. Ya da toplam limiti herhangi bir beyaz eşyayı almaya uygunken bu alışverişi yaptıktan sonra aylık taksit tutarına göre aylık kredi kartı kullanım limiti de düşecek. BDDK aylık limitin toplam limite oranını bankaların görüşünü aldıktan sonra belirleyecek. Ancak aylık limitin oranı her müşteriye göre değişecek. Burada da müşterilerin ödeme alışkanlıkları ve gücü dikkate alınacak.





Asgariyi ödeyenin limiti kısalacak



Habertürk'ün haberine göre, taslakta ayrıca bankaların, kredi kartı hesaplarını risklilik seviyesine göre (örneğin yüksek, makul, düşük gibi) sınıflandıracak hesap sistemi oluşturacakları, risklilik seviyesine göre yapılacak sınıflamada limit kullanım düzeyi, nakit çekim sıklığı, asgari ödeme tutarı düzeyinde ödeme yapma sıklığı, ödemelerde gecikme sıklığı ve ödenmemiş borçların varlığının esas alınacağı belirtiliyor. Risk seviyesi yüksek bulunan vatandaşların da uygunluğu ölçüsünde dönem borcu limiti ile kredi kartı kullanım limitlerinin azaltılacağı, kalan limitlerinin dondurulacağı veya kredi kartının kullanımının durdurulmasını sağlayacak etkin yönetim mekanizmalarının işletileceği ifade ediliyor. Böylece ödemesini geciktiren, asgari tutarı ödeyen veya fazla nakit para çekenler riskli grubu oluşturduğu için bu kişilerin limitleri azaltılacak. Daha da ilerisi kredi kartları dondurulabilecek.





