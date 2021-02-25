Kredi kartı kullanımı yüzde 15,8 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) raporuna göre, Genel Kartlı Ödeme Endeksi, önceki yılın ocak ayına göre yüzde 15,8 artış göstererek 243,5 değerine ulaştı.

12 ay hareketli ortalama olarak bakıldığında ise ocak ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 16,5 reel olarak ise yüzde 3,4'lük büyüme gözlemlendi. Genel Kartlı Ödeme Endeksi ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 15,8 artış göstererek 243,5 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak yüzde 0,7'lik artış yaşandı.

Hane halkı Kartlı Ödeme Endeksi ocak ayında bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 10,9'luk artış göstererek 209,5 değerine ulaştı. Aynı dönemde reel olarak yüzde 3,5'lik bir düşüş yaşandı. 12 ay hareketli ortalama olarak bakıldığında ise ocak ayında 1 yıl öncesine göre nominal olarak yüzde 13,6 reel olarak yüzde 0,9'luk büyüme gözlemlendi.