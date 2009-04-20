Kredi kartı kullanımı üç ayda yüzde 14 arttı

İnternetten alışveriş 2 milyar lira

Yabancıların kart harcamalarıyla 659 milyon dolar döviz geldi

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) kredi kartı ve banka kartı kullanım verilerine göre, 2009 yılının ilk 3 ayında kredi kartı harcamaları yüzde 14 artışla 46 milyar liraya ulaştı.2009 yılının ilk 3 ayında, yerli ve yabancı kredi kartları ile yurt içinde yapılan işlemlerin cirosu 46 milyar lira, banka kartlarının yurt içi kullanımı cirosu ise 42 milyar lira olarak gerçekleşti.Böylece 1 Ocak 2009-31 Mart 2009 tarihlerini kapsayan dönemde banka ve kredi kartları ile gerçekleşen işlem tutarı 88 milyar lira olarak kaydedildi. 2009 yılının ilk 3 ayındaki veriler, 2008 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, kredi kartı ile yapılan harcamalarda yüzde 14 artış gözlendi.Kayıtlı e-ticaret firması sayısı 2009 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 44 artarak 47 bine ulaştı. Toplam harcamalar içinde hala düşük bir oran olsa da, internet üzerinden yapılan alışveriş miktarı, geçmiş dönemlere göre artarak 2 milyar liraya ulaştı.Aynı dönem içinde, internetteki mağazalardan en çok elektronik eşya ve uçak bileti satın alınırken, başta sigorta olmak üzere, düzenli ödemelerin internet üzerinden yapıldığı gözlendi.İlk 3 ayda kredi kartı ile yapılan harcamalarda cirodan en büyük payı yüzde 16 ile yine marketler ve alışveriş merkezleri aldı. Bunu, yüzde 13 ile benzin istasyonları, yüzde 9,8 ile telekomünikasyon sektörü, yüzde 7,7 ile giyim ve aksesuar, yüzde 6,7 ile elektronik eşya ve bilgisayar izledi.Aynı dönemde, yabancılara ait kredi kartlarıyla, 715 milyon lira, banka kartlarıyla ise 379 milyon lira tutarında olmak üzere toplam 659 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.2009 yılı Mart ayı sonu itibariyle, Türkiye'deki kredi kartı sayısı 43,5 milyon, banka kartı sayısı 59,7 milyon, ATM sayısı 22 bin 321, POS sayısı ise 1,6 milyon adet olarak kaydedildi.