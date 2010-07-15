Kredi kartı borçlularına müjde

T24- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bireysel borçlular için uygulanan ve 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren temerrüt faiz oranlarındaki indirim kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı.
TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fon’un, 2001 krizinden sonra yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilen bankaların 189 bin 144 adet bireysel kredi takip dosyasından 150 bin 517 adedini tasfiye ettiği belirtildi.
Kalan 38 bin 627 adet bireysel takip dosyasının tasfiyesi amacıyla peşin ödeme düzenlemesinin 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, yürürlük süresi uzatılan düzenlemeye göre, borç tutarının tamamının 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmesi halinde borç tutarına ihtarname tarihinden itibaren yıllık yüzde 20 basit faiz oranı uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada, bu maddeye göre hesaplanan borç tutarının tamamını nakden ve defaten ödemek isteyen borçluların borç tutarına, muhasebe devir bakiyesinin altında kalmaması şartıyla yüzde 50 peşin ödeme indirimi uygulanacağı ve vekalet ücretleri ile icra masraflarının bu tutara ilave edilmesi suretiyle oluşacak borç tutarının borçludan tahsil edileceği bildirildi.
Yıl sonunda sona erecek olan uygulamanın peşin ödemeyi teşvik edici, peşin ödeme halinde borçlulara ödeme için elverişli koşullar sağladığı vurgulanan açıklamada, düzenlemeden faydalanarak borcunu kapatmak isteyen kişilerin TMSF Tahsilat Dairesinin “0212 2884714” numaralı faksı, “bireysel@tmsf.org.tr
” adlı elektronik postası, “2123401435”, “2123401487”, “2123401444” ve “2123401463” No’lu telefonlarına veya dosya avukatlarına başvurabilecekleri belirtildi.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın, TMSF’nin kurumsal kredi alacaklarını kapsamadığı kaydedildi.