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Ekonomi

KREDİ KARTI BORÇLULARI MAYIS VE HAZİRAN'DA ARTTI ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 18:46

-KREDİ KARTI BORÇLULARI MAYIS VE HAZİRAN'DA ARTTI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 59 bin 983'e, Haziran ayında ise Mayıs ayına göre yüzde 0,93 artarak 60 bin 541'e yükseldi. Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, 2010 Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 21,94 artarak 100 bin 802'ye, Haziran ayında ise yüzde 1,79 artarak 102 bin 609'a çıktı. Bu arada, 2010 yılının 6 ayında bir kişinin aylar itibariyle bir kez sayılması durumunda ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 180 bin 655, kredi kartları borcunu ödememiş kişi sayısı 291 bin 284, ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı 471 bin 939 olarak belirlendi. -TOPLAM BORÇLU SAYISI 1 MİLYON 961 BİN 703 KİŞİ- Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2005'ten bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 961 bin 703 oldu. Bu kişilerin 671 bin 106'sı ferdi kredi borcunu ödemeyen, 1 milyon 290 bin 597'si kredi kartları borcunu ödemeyen kişilerden oluştu. Bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumuna göre 2005'ten bu yana ferdi kredi borcunu ödemeyen kişi sayısı 721 bin 855, kredi kartları borcunu ödememiş kişi sayısı 1 milyon 443 bin 86, ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı ise 2 milyon 164 bin 941 oldu. Merkez Bankası verilerine göre bankalarca bildirimi yapılan ve Merkez Bankası'nın negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı şöyle oldu:      .                               Kredi       Ferdi Kredi ve      .              Ferdi Kredi     Kartları     Kredi Kartları      .                Borcunu       Borcunu      Borçlarını      .               Ödememiş       Ödememiş     Ödememiş      Yıllar         Kişi Sayısı   Kişi Sayısı    Kişilerin Toplamı      --------      ------------   -----------   -----------------      2005               3.791        43.239       47.030      2006              12.132       107.860      119.992      2007              30.727       129.505      160.232      2008             140.995       321.941      462.936                      2009             353.555       549.257      902.812                       2010(x)          180.655       291.284      471.939                       2010 Ocak         31.851        51.666       83.517      2010 Şubat        27.023        54.546       81.569      2010 Mart         28.778        58.812       87.590      2010 Nisan        27.045        55.616       82.661           2010 Mayıs        40.819        59.983      100.802      2010 Haziran      42.068        60.541      102.609      TOPLAM (xx)      721.855     1.443.086    2.164.941                  TÜM YILLAR (xxx) 671.106     1.290.597    1.961.703      (x): 2010 yılı toplam rakamı ile ay bazındaki rakamların toplamı arasındaki fark, bir kişinin farklı aylarda negatif kaydının olmasından kaynaklanıyor.      (xx): Bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumundaki dağılımını gösteriyor.      (xxx): Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumundaki dağılımını ifade ediyor.

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