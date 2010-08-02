-KREDİ KARTI BORÇLULARI MAYIS VE HAZİRAN'DA ARTTI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 59 bin 983'e, Haziran ayında ise Mayıs ayına göre yüzde 0,93 artarak 60 bin 541'e yükseldi. Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, 2010 Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 21,94 artarak 100 bin 802'ye, Haziran ayında ise yüzde 1,79 artarak 102 bin 609'a çıktı. Bu arada, 2010 yılının 6 ayında bir kişinin aylar itibariyle bir kez sayılması durumunda ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 180 bin 655, kredi kartları borcunu ödememiş kişi sayısı 291 bin 284, ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı 471 bin 939 olarak belirlendi. -TOPLAM BORÇLU SAYISI 1 MİLYON 961 BİN 703 KİŞİ- Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2005'ten bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 961 bin 703 oldu. Bu kişilerin 671 bin 106'sı ferdi kredi borcunu ödemeyen, 1 milyon 290 bin 597'si kredi kartları borcunu ödemeyen kişilerden oluştu. Bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumuna göre 2005'ten bu yana ferdi kredi borcunu ödemeyen kişi sayısı 721 bin 855, kredi kartları borcunu ödememiş kişi sayısı 1 milyon 443 bin 86, ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı ise 2 milyon 164 bin 941 oldu. Merkez Bankası verilerine göre bankalarca bildirimi yapılan ve Merkez Bankası'nın negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı şöyle oldu: . Kredi Ferdi Kredi ve . Ferdi Kredi Kartları Kredi Kartları . Borcunu Borcunu Borçlarını . Ödememiş Ödememiş Ödememiş Yıllar Kişi Sayısı Kişi Sayısı Kişilerin Toplamı -------- ------------ ----------- ----------------- 2005 3.791 43.239 47.030 2006 12.132 107.860 119.992 2007 30.727 129.505 160.232 2008 140.995 321.941 462.936 2009 353.555 549.257 902.812 2010(x) 180.655 291.284 471.939 2010 Ocak 31.851 51.666 83.517 2010 Şubat 27.023 54.546 81.569 2010 Mart 28.778 58.812 87.590 2010 Nisan 27.045 55.616 82.661 2010 Mayıs 40.819 59.983 100.802 2010 Haziran 42.068 60.541 102.609 TOPLAM (xx) 721.855 1.443.086 2.164.941 TÜM YILLAR (xxx) 671.106 1.290.597 1.961.703 (x): 2010 yılı toplam rakamı ile ay bazındaki rakamların toplamı arasındaki fark, bir kişinin farklı aylarda negatif kaydının olmasından kaynaklanıyor. (xx): Bir kişinin yıl içinde bir kez sayılması durumundaki dağılımını gösteriyor. (xxx): Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumundaki dağılımını ifade ediyor.