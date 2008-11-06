Kredi kartı borçları işçiyi tazminata yöneltti

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, kredi kartı borcu nedeniyle bazı iş yerlerinde işçilerin tazminat alarak kendi istekleriyle işten ayrıldığını söyledi.



Yıldız, yaptığı açıklamada, global ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörünün geldiğini, ciddi bir daralma yaşayan sektörde özellikle yabancı ortaklı firmaların işçilerine toplu ücretli izin kullandırarak üretime ara verdiğini bildirdi.



Sendika olarak örgütlü oldukları Ford Otosan Fabrikası'nda da şimdiye kadar yaklaşık 20 gün üretime ara verildiğini dile getiren Yıldız, işverenin yasal tazminat alarak işten ayrılma seçeneğini de işçilere sunduğunu kaydetti.



Ford Otosan'da şimdiye kadar zoraki işten çıkarma yaşamadıklarına değinen Yıldız, şöyle konuştu:



"Global krizin etkileri ülkemizde de görülüyor. Üretim daralmasına dayalı uygulamalar oluyor. Kocaeli'nde örgütlü olduğumuz 49 iş yerinde ücretli izinler, işten çıkarmalar, esnek çalışma modelleri gibi uygulamalarla karşı karşıyayız. Kredi kartı kullanımı aylık gelirini aşan ve borcu biriken işçiler de kart borcunu ödeyebilmek için çareler arıyor. Ford Otosan Fabrikası’nda tazminat alarak kendi isteğiyle işten ayrılan 500'ün üzerinde işçi olduğunu biliyoruz. Bunun en büyük nedeni kredi kartı borcudur, işçi aldığı tazminatla kart borcunu ödeme yolunu seçmiştir. Kocaeli'de pek çok firma da tazminat kapısını açıp, çalışanını işten ayrılmaya teşvik ederek daralma yolunu tercih ediyor."



Yıldız, Ford Otosan'da yıl sonuna kadar yaklaşık 20 gün daha üretime ara verilmesinin ön görüldüğünü, örgütsüz olan 2 binin üzerinde işçinin çalıştığı Hyundai Assan Fabrikasında da işçilerin 10 gündür izinde olduğunu sözlerine ekledi.

