Kredi kartı asgari tutarı artacak

T24- Asgari ödeme oranını yüzde 20 ile yüzde 40 arasında belirleme yetkisine sahip olan BDDK, konuyu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile masaya yatırdı. Finans sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre BDDK kredi kartında yüzde 10 seviyesine çıkan takibe düşüş oranını azaltmak için farklı formüller üzerinde çalışıyor.





Zaman gazetesinin haberine göre, BDDK'nın kanuni yetkisini kullandığını belirten üst düzey bir banka yetkilisi BDDK'nın asgari ödeme oranlarını yeniden belirleyecek formüller geliştirdiğini ifade etti.



Limit ve müşterilerin ödeme alışkanlıklarına göre oranların yeniden belirlenmesi üzerinde duruluyor. Örneğin limit sınırı getirilmesi halinde 5 bin TL'ye kadar olan bir müşterinin asgari ödeme tutarı yüzde 20 olurken, limiti beş bin liranın üzerinde olan için oran yüzde 30'a çıkabilecek. Konuya ilişkin olarak çalışma başlatan BDDK'nın Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın da olumlu görüşünü alması gerekiyor. BDDK verilerine göre Mart 2010 itibarıyla kredi kartlarının toplam büyüklüğü 37 milyar 60 milyon liraya çıkarken Türkiye genelinde 26 milyon kredi kartı müşterisi bulunuyor. Takipteki kredi kartı müşteri sayısı ise 2 milyon 280 bini aşmış durumda.



Gelinen noktayı değerlendiren BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, takipteki oranın yüksekliğinin bankacı ve tüketiciden kaynaklanan iki sebebi olduğu tespitini yapıyor. Bilgin konuya ilişkin olarak, "Bankalar çok fazla kredi kartı dağıttı. Gelir durumunu çok dikkate almadılar, hacim oluşturmaya çalıştılar. Peki tüketicinin hatası nedir? Kredi kartı bir yaşama biçimi değil, ödeme aracı. Ama bazı tüketiciler bunu hayatlarını ikame ettirme aracı diye düşünüyor ve harcamalarını düzenli yapmıyor.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.



TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNDE KREDİ KARTI İLK SIRADA



Bankacılık Üst Kurulu'nun verilerine göre takibe düşme oranlarında zirvede yer alan kredi kartları şikâyette de ilk sırada yer alıyor. BDDK verilerine göre geçen yıl kuruma ulaşan 6 bin 329 adet talep ve şikâyet hakkında işlem yapılırken en yoğun başvuru kredi kartlarında yaşandı. Kredi kartlarına ilişkin şikâyetlerin dağılımında, ilk 5 sırada "borcun yeniden yapılandırılması, kredi kartı ücret ve komisyonları, müşteriden habersiz kart tanzimi, kredi kartının bankaca iptal edilmemesi, sigorta sorunları'' yer aldı. Öte yandan kredi kartı borçlarını yapılandırmak için ödeme seçenekleri hakkında bilgi almak isteyen tüketici, BDDK'nın internet sitesinde "erişim rekoruna" imza attı. Bir yıllık dönemde 1 milyon 187 bin kişinin ziyaret ettiği, toplam 50 milyon 642 bin erişimin gerçekleştiği siteden, "Kredi Kartı Ödeme Planı Hesaplama Ekranı'nın" yayınlandığı 9 Temmuz 2009'da 915 bin 601 erişim gerçekleşti.