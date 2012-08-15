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Ekonomi

Kredi kartı aidatı kalkıyor

Bankalar, artık tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, ATM nakit çekim masrafı gibi bedeller alamayacak

15 Ağustos 2012 00:04

Bankalarla vatandaş arasındaki en önemli şikayet konusu olan kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti ve dosya masrafı gibi ödemeler kaldırılıyor.

Bankalar, artık tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya masrafı, ATM nakit çekim masrafı gibi bedeller alamayacak. Vatandaşla bankalar arasında birçok kez dava konusu olan bu işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Tüketici Yasa Taslağı'nda hükme bağlanıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yazıc 'nın açıkladığı taslaktaki hükümlere göre, bankacılık sözleşmelerinde yer alan faiz dışı işlemlerden alınan ücretler kaldırılıyor.

Bankaların 31 ayrı başlıkta aldığı bu ücretler, sektör gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yılın ilk altı ayında bankalar, faiz dışı işlemlerden 9.3 milyar lira gelir sağladı.

 

14 günde vazgeçme hakkı

 

Taslak, kredi kullananları sigorta yaptırmaya zorlayan düzenlemeleri de kaldırıyor. Tüketici kredisi kullananlar, herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden kredi sözleşmesinden 14 gün içinde vazgeçebilecek.

Taslak, devre tatil sözleşmelerinden kapıdan ve uzaktan satış işlemlerine kadar birçok alanda da yenilikler getiriyor. Bu tür sözleşmelerde de tüketicilere 14 gün içinde vazgeçme hakkı tanınıyor.

 

İndirimli satışa sınırlama

 

İndirimli satışlara da çekidüzen geliyor. Gerçeği yansıtmadığı izlenimi uyandıran ve 12 ay devam eden indirimli satış kampanyaları sınırlandırılıyor. Taslaktaki hükümler yasalaşırsa, satıcılar, etikette 'indirimden önceki fiyat' olarak gösterilen rakamın geçerliliğini kanıtlayacak.

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kredi kartıaidatbankalarHayati Yazıcı

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