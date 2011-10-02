-Kredi derecelendirmeleri hatalı buldular WASHINGTON (A.A) - 02.10.2011 - ABD'de Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu (SEC), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili ilk yıllık değerlendirmesini açıkladı. SEC'in raporuna göre, aralarında Standard and Poor's (S&P), Moody's ve Fitch'in de yer aldığı 10 kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirmelerinde ''görünür hatalar'' bulunuyor. Söz konusu kuruluşların zamanında ve doğru açıklamalar yapmadığına dikkat çeken SEC, kuruluşların çalışanların çıkar çatışmalarını kontrol etmekte yetersiz kalmak gibi ciddi problemleri bulunduğunu vurguladı. SEC, raporunda en sorunlu kredi derecelendirme kuruluşlarının hangileri olduğuna ilişkin bilgi vermedi, ancak en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından ikisinin de çıkar çatışmalarının yönetilmesine ilişkin belirli politikalara sahip olmadığına vurgu yaptı. En önemli üç kuruluştan birinin derecelendirme metodolojisini doğru şekilde takip etmediğini kaydeden SEC, kredi derecelendirme kuruluşlarının da kendi sorunlarını değerlendirmelerini ve çözmelerini beklediklerini vurguladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, 2007'de ABD'de patlak veren tutsat (mortgage) krizinde kurumları yüksek notla değerlendirmekle ve gerçeği yansıtmamakla suçlanmıştı.