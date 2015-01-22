Kredi çekip aldığı bilete 3 milyon lira çıktı

Bursa’da bankadan kredi çekerek aldığı 100 milli piyango biletinden çeyrek biletine 3 milyon liralık bilet isabet eden kamyon şoförü, parayı tarım yaparak değerlendireceğini, arsa satın aldığını söyledi.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa’da yaşayan emekli TIR şoförü Ali Coşkun, bankadan 1250 lira kredi çekerek Heykel’de bulunan PTT şubesine gitti ve 100 adet Milli Piyango bileti aldı. Yeni yılın ilk günü biletlerini kontrol eden Coşkun, ilk başta gözlerine inanamadığını ve numarayı bir arkadaşına daha kontrol ettirdiğini söyledi.

Çeyrek biletine 3 milyonluk ikramiye isabet ettiğini ve 750 bin lirayı Milli Piyango idaresinden teslim aldığını anlatan Coşkun, "3 ortak bu işe girmiştik. Parayla Nilüfer'de bir arazi satın aldım. Burada seracılık yapıp tarım sektörüne katkı sağlayacağım" dedi.

PTT Başmüdürü Osman Tekin'i ziyaret edip teşekkür eden Coşkun, "Son derece güvendiğim bir kuruluş olan PTT'den biletimi aldım ve 3 milyonun 4’te 1’i olan 750 bin lira bana çıktı. Kredi borcumu ödedim. PTT’den bileti alırken hep aynı numaraları verdikleri için görevlilere sitem etmiştim. Yılbaşı sabahı bilete baktığımda bana çıkmıştı ve sevindim. Kazandığım para ile arazi aldım ve orada seracılık yapacağım” dedi. Biletin kendi şubelerinden alındığına ve ihtiyaç sahibi birine gittiğine çok sevindiklerini belirten PTT Başmüdürü Osman Tekin ise “Bu yıl bizi sevindiren çok güzel bir şey oldu. 3 milyon liralık ikramiyenin bir tanesi Bursa ilinde bir kardeşimize çıktı. Bu da bizi ziyadesiyle sevindirdi. Ben kendisinin parasını güle güle harcamasını ve makul, mantıklı değerlendirmesini tavsiye ediyorum” dedi.