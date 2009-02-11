Kredi başvuruları uzatıldı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (YURTKUR) öğrenim veya katkı kredisi almak üzere müracaatta bulunamamış öğrenciler bugünden itibaren 20 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecekler.



YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumdan daha önce öğrenim veya katkı kredisi almak üzere müracaatta bulunamamış öğrencilerin 20 Şubat'a kadar "www.kyk.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.



Başvurularını yapan öğrenciler, internet adresinden durumlarını takip edecek. Öğrenim veya katkı kredisi alabilmeleri için adlarına düzenlenmiş taahhüt senetlerini herhangi bir noterde tanzim ve tasdik ettirerek 27 Şubat 2009 tarihi mesai bitimine kadara YURTKUR'a teslim edecekler.



Öğrencilere öğrenim kredileri 13 Mart 2009 tarihinde ödenecek.

