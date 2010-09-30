Kredi alamayınca bankanın kapısına duvar ördü

T24- İngiltere'nin güneyindeki Dorset bölgesinde yaşayan müteahhit Cameron Hope kredi almak için başvurduğu bankadan red alınca, bankayı kapısına duvar örerek protesto etti.







BBC'nin haberine göre Hope küçük işletmelere verilen kredilerin yetersizliğini protesto etmek istedi.





Müteahhit Hope 240 bin Sterlinlik kredi talebinin reddedilmesinin ardından kendisini duvarla konuşuyor gibi hissettiği için duvar örme kararı aldığını belirtiyor.





Kendisi gibi kredi sıkıntısı yaşayanlar ile de temasa geçen Cameron Hope oluşturduğu grup ile sorun yaşadıkları Natwest bankasını kapısına dayandı. Fakat bankanın polisler ile çevirili olduğunu gören grup hedef değiştirip Barclays bankasına gidip bu bankanın kapısına duvar ördü.





Protestocu grup polisin talimatı üzerine eylemi iki saat sonra sonlandırarak duvarı kaldırdı. Duvar örüp bankanın kapısını kapatan Cameron Hope "Bir bankaya gidiyorsunuz, banka açık ama kasaları nedense hep kapalı" dedi.





Barclays bankası yetkilileri ise Hope'un eylem için kendilerini seçmesinden üzüntü duyduklarını belirtip "Önce bize gelmiş olsaydı, bazı seçenekleri değerlendirdik" diye açıklma yaptılar.





