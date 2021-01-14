Kredi kampanyalarının etkisiyle konut satışları 2020'de yüzde 11 arttı; aralıkta sert düşüş var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Krediyle yapılan satışları gösteren ipotekli konut satışı 2020’de yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 olarak gerçekleşti. 2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 oldu.

2020’de birinci el konut satışları yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740’a indi. İkinci el konut satışları da yüzde 23,0 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, İkinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu.

Konut satışlarında 2020 yılında, İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u, 157 bin 95 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 93 bin 457 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 192 konut ile Ardahan’da oldu.

Aralık ayında sert azalma

Aralık ayında ise Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981’e indi. Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 azalış göstererek 14 bin 631 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.