Kravat takmayan şoföre 1000 dolar ceza

T24 - Antalya'da bir turizm firmasında otobüs şoförü olarak çalışan 42 yaşındaki Muammer Ervan, tur sırasında kravat takmadığı için kendisine 1000 dolar ceza kestiğini iddia ettiği firma hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Ervan'ın çalıştığı tur şirketi ortağı Ömer Bulut ise, "Sezon başından bu yana kravat takmadı diye böyle bir ceza kesmişliğimiz yok. Şahsın kendi tavrından ve davranışlarından 'sizi takmıyorum' demesinden dolayı 1000 dolarlık ceza kesildi" dedi.



Turizm firmalarında otobüs şoförlüğü yapmak için İzmir'den Antalya'ya gelen Muammer Ervan, 9 Mayıs tarihinde Pegas Touristic firmasına taşımacılık hizmeti veren Side Tur'da işe başladı. Yaklaşık 20 gün çalıştıktan sonra ayrılan Ervan, aynı firmaya tur hizmeti veren kişiye ait otobüste 800 TL ücretle çalışmaya başladı. 3.5 ay burada çalışan Muammer Ervan, bir dönem aldığı ücreti daha sonra alamaz hale geldi. İçeride 1200 TL civarında alacağı olduğunu iddia eden Ervan, kalan parasını almayı beklerken ilginç bir ceza ile karşı karşıya kaldı.



20 Eylül tarihinde çıktığı tur dönüşü Ervan hakkında, tur sırasında kravatını takmadığı gerekçesiyle Pegas Touristic acentesi yetkilisi tarafından rapor tutuldu. Raporun iletildiği Side Tur, Ervan'a 1000 dolar ceza kesti. Neye uğradığını şaşıran Ervan, turizm acentesi, tur firması ve otobüs sahibine, bu kadar yüksek meblağda ceza kesilmesinin doğru olmadığını anlattı. Side Tur'dan cezaya ilişkin belge isteyen Ervan, bu belgeye de ulaşamadı.



Yaklaşık 2 haftadır akaryakıt istasyonlarında ve terk edilmiş araçlarla yatmak zorunda kaldığını dile getiren Muammer Ervan, derdini kimseye anlatamayınca Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eşinden ayrı yaşayan, bir çocuk babası Muammer Ervan'a, Antalya Turizm Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kayabaşı da destek verdi.





Ceza hukuksuz



Bir şoföre 'kravat takmadı' diye 1000 dolar ceza kesmenin hukuksuz olduğunu savunan Orhan Kayabaşı, bu tip konuların son günlerde artış gösterdiğini belirterek, dernek olarak toplu şekilde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kesilecek cezanın yasalarda şoförün 1 günlük yevmiyesini geçemeyeceğini vurgulayan Kayabaşı, "Bunun hiçbir yasal dayanağı yok. 300-500 TL'ye çalışan bir kaptana 1000 dolar ceza kesilmesi akıl ve mantık işi değil. Bunu kimse kabul etmez. Caydırıcı olmak kaydıyla ceza kesilebilir. Ancak bu da bir yevmiyeyi geçemez" diye konuştu.





Kaptanların arkasındayız



Dernek olarak gereken kararları aldıklarını ve gerekirse savcılıklara suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan Orhan Kayabaşı şöyle dedi:



"Arkadaşlarımızın bu şekilde mağdur edilmesine göz yummayacağız. Böyle basit uygulamalarla bizi kimse yıldıramaz, caydıramaz. Turizmde bize üye olan 2 bin 700 kaptan var. Biz bunların arkasındayız. Günah keçisi olmak istemiyoruz, kazalarla da gündeme gelmek istemiyoruz. Onun için gerekli mercilere derdimizi anlatacağız. Gücümüzün yetmediği yerlerde savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Kimse kimseye keyfi bir şey yaptıramaz."





Kravatsız görülünce rapor tutuldu



Side Tur'da şahsa ait bir otobüsle şoförlük yapan Muammer Ervan'ın iddialarına, şirket yetkililerinden yanıt geldi. Pegas Touristic Araç Operasyon görevlisi Taşgün Kaya, şirket bünyesinde hizmet veren hiçbir kaptanın kravat takmama gibi bir hata yapmayacağını söyledi. Ervan'ın, Pegas Touristic'e ait check point (kontrol) noktasında kravatsız görülmesi üzerine bir rapor tutulduğunu dile getiren Taşgün Kaya, "Bu şekilde yakalandıktan sonra taşımacılık şirketine ceza kesilmiş olabilir. Check point noktalarına her aracın girmesi gerekiyor. Her türlü kontrollerini yapıyoruz. Bu sırada eğer kravatsız olarak görüldü ise mutlaka tutanağa yazılmıştır. Ama bizim 1000 dolar gibi bir ceza kesme durumumuz yok" diye konuştu.





Ceza kravat takmadı diye kesilmedi



Side Tur Taşımacılık Şirketi ortağı Ömer Bulut ise adı geçen şoföre 1000 dolarlık cezanın kendileri tarafından kesildiğini doğruladı. Hizmet verdikleri Pegas Touristic ile büyük meblağlarda sözleşmeleri ve bu sözleşmeler gereği yükümlülükleri olduğunu kaydeden Ömer Bulut, şöyle dedi:



"Bu kaptan birkaç kez uyarılmasına ve affedilmesine rağmen, en son 'Ben sizi takmıyorum' tavırları yüzünden bu ceza kesildi. En az iki kez kendim uyardım. Bunun cezasını da kendisi çok iyi biliyor. Kuralları da iyi biliyor. Bu ceza bize mahsus bir şey değil. Bütün firmalar bu tür cezaları uyguluyor. Kravat takmak bizde bir kuraldır. Kimseye bu kadar ceza kravat takmadı diye kesilmez, bize karşı bir artniyet düşüncesi vardı. Neticede benim işimi suistimal ediyor. Ben neden bu konuda mağdur olayım, buna müsaade edemem. Cezalar caydırıcı olmazsa hakkından gelemeyiz. Sezon başından bu yana kravat takmadı diye böyle bir ceza kesmişliğimiz yok. Şahsın kendi tavrından ve davranışlarından 'sizi takmıyorum' demesinden dolayı 1000 dolarlık ceza kesildi."











