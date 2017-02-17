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Spor

Krasnodar yenilgisinin faturası Emenike'ye: Çık 10 kişi oynayalım daha iyi

Fenerbahçe, Krasnodar'a 1-0 yenilmişti

17 Şubat 2017 11:20

UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya Temsilcisi Krasnadar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe oynadığı kötü futbolla taraftalarının da tepkisini aldı. İlk yarıda sahada hiçbir varlık gösteremeyen sarı lacivertli ekibin sahadaki en kötü isimlerinden biri de Emenike'ydi. 

Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynattığını düşününen taraftalarda tepkisini sosyal medyaya da yansıttı. Sosyal paylaşım sitesinden Emenike'yi hedef alan taraftarlar "Çık 10 kişi oynayalım daha iyi" tepkisini gösterdi.

Dick Advocaat da dün akşamki maç sonunda yaptığı açıklamada, oyuncularının sahadaki performansını eleştirdi.

 

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