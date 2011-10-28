-Kranjçar ve Petriç kadroda yok SARAYBOSNA (A.A) - 28.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan'da, milli takım aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Slaven Biliç tarafından açıklanan aday kadroda, takımın en önemli orta saha oyuncularından Niko Kranjçar ve forvet oyuncu Mladen Petriç, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Aday kadroda şu isimler yer alıyor: Kaleciler: Stipe Pletikosa (FC Rostov), Danijel Subaşiç (Hajduk Split), Ivan Kelava (GNK Dinamo Zagreb), Vjekoslav Tomiç (Kardemir DÇ Karabükspor) Defans oyuncuları: Darijo Srna (Shahtar), Vedran Çorluka (Tottenham), Şime Vrsaljko (GNK Dinamo Zagreb), Dejan Lovren (Olympique Lyon), Josip Şimuniç (GNK Dinamo Zagreb), İvan Striniç (FC Dnipro), Gordon Schildenfeld (FC Eintracht Frankfurt), Domagoj Vida (GNK Dinamo Zagreb), Manuel Pamiç (AC Sparta Prag) Orta saha: Ognjen Vukojeviç (FC Dynamo Kiev), İvan Rakitiç (Sevilla), Tomislav Dujmoviç (FC Dinamo Moskova), Luka Modriç (Tottenham), Milan Badelj (GNK Dinamo Zagreb), Mato Yayalo (FC Köln), Ivan Perişiç (BVB Borussia Dortmund), Danijel Pranjiç (FC Bayern Münih), İvo İliçeviç (HSV Hamburg) Forvetler: Mario Mandzukiç (VfL Wolfsburg), Eduardo Da Silva (Shahtar Donetsk), Nikica Yelaviç (Glasgow Rangers), Nikola Kaliniç (Dnipro), Ivan Klasniç (Bolton Wanderers), Ivica Oliç (FC Bayern Munih) Slaven Biliç'in, karşılaşmanın nihai kadrosunu 2 Kasım'da açıklayacağı, Hırvat milli takımının 6 Kasım Pazar günü Zagreb'de toplanacağı bildirildi. Türkiye ile Hırvatistan (A) milli futbol takımları, 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turu ilk maçında, 11 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Arena'da, saat 21.05'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 15 Kasım Salı günü Hırvatistan'da oynanacak.